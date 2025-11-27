В Казахстане вводят новый порядок назначения соцвыплат по беременности и родам

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предложило новый порядок назначения социальных выплат по беременности и родам. Проект приказа уже вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Суть нововведения заключается в том, что назначение социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, а также при усыновлении или удочерении новорожденного ребенка (детей), будет осуществляться через банки второго уровня.
То есть теперь граждане смогут получать эти выплаты не только через государственные органы, но и с помощью банковских сервисов, что призвано упростить процедуру.
Основные задачи проекта:
Автоматизация процессов – минимизация ручной работы при назначении выплат;
Оптимизация оказания услуг – повышение скорости и точности расчетов;
Повышение доступности – граждане смогут получать выплаты быстрее и удобнее, используя банковские сервисы;
Сокращение сроков – ожидание выплаты станет короче.
Срок достижения этих результатов планируется до конца 2026 года.
Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 11 декабря 2025 года.
Свои комментарии и предложения можно оставить на портале «Открытые НПА».
