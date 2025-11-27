В Казахстане вводят новый порядок назначения соцвыплат по беременности и родам

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предложило новый порядок назначения социальных выплат по беременности и родам. Проект приказа уже вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube

Что изменится

Суть нововведения заключается в том, что назначение социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, а также при усыновлении или удочерении новорожденного ребенка (детей), будет осуществляться через банки второго уровня.

То есть теперь граждане смогут получать эти выплаты не только через государственные органы, но и с помощью банковских сервисов, что призвано упростить процедуру.

Цель проекта

Основные задачи проекта:

Автоматизация процессов – минимизация ручной работы при назначении выплат;

Оптимизация оказания услуг – повышение скорости и точности расчетов;

Повышение доступности – граждане смогут получать выплаты быстрее и удобнее, используя банковские сервисы;

Сокращение сроков – ожидание выплаты станет короче.

Срок достижения этих результатов планируется до конца 2026 года.

Обсуждение проекта

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 11 декабря 2025 года.

Свои комментарии и предложения можно оставить на портале «Открытые НПА».