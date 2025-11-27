Общественные нарушения станут дорогим удовольствием: новый порядок штрафов в Казахстане

С 2026 года в Казахстане нарушители общественного порядка столкнутся с увеличением штрафов. Это связано с утверждением Парламентом республиканского бюджета на 2026–2028 годы, который устанавливает новый размер месячного расчетного показателя (МРП). Именно от МРП зависит сумма штрафов за различные правонарушения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: krasny-kut.ru

Новый МРП и его влияние на штрафы

В законе о бюджете на 2026–2028 годы установлен МРП в размере 4 325 тенге. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 3 932 тенге.

Так как многие административные штрафы рассчитываются именно в МРП, повышение его значения приведет к заметному росту наказаний за нарушения общественного порядка.

Штрафы за нецензурную брань в общественных местах

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), за использование нецензурной лексики в общественных местах предусмотрены следующие размеры штрафов:

В 2025 году: минимум 20 МРП , что составляет 78 640 тенге.

В 2026 году: 86 500 тенге, что соответствует новому МРП.

Таким образом, наказание за мат в публичных местах станет ощутимо жестче.

Наказание за загрязнение и мусор

За нарушение правил чистоты в общественных местах, таких как парки, скверы и зоны отдыха, КоАП предусматривает:

Первый раз: 10 МРП (39 320 тенге) в 2025 году → 43 250 тенге в 2026 году.

Повторное нарушение: 20 МРП (78 640 тенге) → 86 500 тенге.

Повышение штрафов направлено на ужесточение ответственности за загрязнение общественных пространств.

Распитие алкоголя в общественных местах

За употребление алкоголя в публичных местах или появление в состоянии опьянения установлены штрафы:

В 2025 году: от 5 до 10 МРП (19 660–39 320 тенге).

В 2026 году: от 21 625 до 43 250 тенге.

Таким образом, правонарушения, связанные с алкоголем, также станут дороже для нарушителей.

Вандализм: уголовные и административные меры

За акты вандализма применяются штрафы в рамках Уголовного кодекса (УК):

Минимальный штраф: 100–200 МРП → 432 500–865 000 тенге в 2026 году.

Максимальный штраф: 500–2 000 МРП → 2,1–8,6 млн тенге в 2026 году.

Вандализм несовершеннолетних

Если правонарушение совершено несовершеннолетними, ответственность ложится на родителей или опекунов:

В 2025 году: 15 МРП → 58 980 тенге.

В 2026 году: 64 875 тенге.

Мелкое хулиганство

За осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, имущества на транспорте и других общественных объектов действуют штрафы:

В 2025 году: 50–60 МРП (196 600–235 920 тенге).

В 2026 году: 216 250–259 500 тенге.

Повышение штрафов призвано усилить ответственность за мелкие хулиганские действия и сохранить общественный порядок.

Вывод

Рост МРП с 3 932 до 4 325 тенге в 2026 году напрямую влияет на размеры административных штрафов. Нарушения, связанные с матом, мусором, алкоголем и хулиганством, станут ощутимо дороже, что делает меры по поддержанию общественного порядка более строгими.