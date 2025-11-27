18+
Температура воды в Каспийском море
27.11.2025, 08:33

Общественные нарушения станут дорогим удовольствием: новый порядок штрафов в Казахстане

Новости Казахстана

С 2026 года в Казахстане нарушители общественного порядка столкнутся с увеличением штрафов. Это связано с утверждением Парламентом республиканского бюджета на 2026–2028 годы, который устанавливает новый размер месячного расчетного показателя (МРП). Именно от МРП зависит сумма штрафов за различные правонарушения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: krasny-kut.ru
Фото: krasny-kut.ru

Новый МРП и его влияние на штрафы

В законе о бюджете на 2026–2028 годы установлен МРП в размере 4 325 тенге. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 3 932 тенге.

Так как многие административные штрафы рассчитываются именно в МРП, повышение его значения приведет к заметному росту наказаний за нарушения общественного порядка.

Штрафы за нецензурную брань в общественных местах

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), за использование нецензурной лексики в общественных местах предусмотрены следующие размеры штрафов:

  • В 2025 году: минимум 20 МРП, что составляет 78 640 тенге.

  • В 2026 году: 86 500 тенге, что соответствует новому МРП.

Таким образом, наказание за мат в публичных местах станет ощутимо жестче.

Наказание за загрязнение и мусор

За нарушение правил чистоты в общественных местах, таких как парки, скверы и зоны отдыха, КоАП предусматривает:

  • Первый раз: 10 МРП (39 320 тенге) в 2025 году → 43 250 тенге в 2026 году.

  • Повторное нарушение: 20 МРП (78 640 тенге) → 86 500 тенге.

Повышение штрафов направлено на ужесточение ответственности за загрязнение общественных пространств.

Распитие алкоголя в общественных местах

За употребление алкоголя в публичных местах или появление в состоянии опьянения установлены штрафы:

  • В 2025 году: от 5 до 10 МРП (19 660–39 320 тенге).

  • В 2026 году: от 21 625 до 43 250 тенге.

Таким образом, правонарушения, связанные с алкоголем, также станут дороже для нарушителей.

Вандализм: уголовные и административные меры

За акты вандализма применяются штрафы в рамках Уголовного кодекса (УК):

  • Минимальный штраф: 100–200 МРП → 432 500–865 000 тенге в 2026 году.

  • Максимальный штраф: 500–2 000 МРП → 2,1–8,6 млн тенге в 2026 году.

Вандализм несовершеннолетних

Если правонарушение совершено несовершеннолетними, ответственность ложится на родителей или опекунов:

  • В 2025 году: 15 МРП → 58 980 тенге.

  • В 2026 году: 64 875 тенге.

Мелкое хулиганство

За осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, имущества на транспорте и других общественных объектов действуют штрафы:

  • В 2025 году: 50–60 МРП (196 600–235 920 тенге).

  • В 2026 году: 216 250–259 500 тенге.

Повышение штрафов призвано усилить ответственность за мелкие хулиганские действия и сохранить общественный порядок.

Вывод

Рост МРП с 3 932 до 4 325 тенге в 2026 году напрямую влияет на размеры административных штрафов. Нарушения, связанные с матом, мусором, алкоголем и хулиганством, станут ощутимо дороже, что делает меры по поддержанию общественного порядка более строгими.

0
0
0
