Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
27.11.2025, 09:45

В Казахстане ввели реальные штрафы за отсутствие датчиков дыма: кто и сколько будет заплатить

Новости Казахстана 0 618

В Казахстане усилено внимание к вопросам пожарной безопасности. В частности, владельцы частных жилых домов обязаны устанавливать автономные дымовые извещатели. Эти меры направлены на защиту населения и снижение риска пожаров, сообщают местные СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Что изменилось: новые правила пожарной безопасности

Согласно постановлениям правительства, все индивидуальные жилые помещения должны быть оснащены автономными пожарными извещателями. Это значит, что владельцы частных домов несут прямую ответственность за соблюдение новых требований.

  • Новые многоквартирные дома уже оборудуются современными системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.

  • В частном секторе установка датчиков дыма теперь обязательна, и на владельцев ложится ответственность за их наличие и исправность.

Штрафы и меры воздействия: от предупреждения до финансовой ответственности

Нарушение требований пожарной безопасности влечет административную ответственность.

- за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности в различных объектах, в том числе в жилых домах – грозит предупреждение или штраф на сумму 5 МРП (19 660 тенге на 2025 год и 21 625 тенге на 2026 год);

- за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге и 43 250 тенге соответственно);

- за нарушение, которое привело к пожару с причинением вреда здоровью человека или значительному ущербу (свыше 50 МРП, или 196 600 тенге на 2025 год и 216 250 тенге на 2026 год), при отсутствии состава уголовного правонарушения – штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге и 43 250 тенге соответственно).

Таким образом, установка датчиков дыма — это не формальность, а жизненно необходимая мера безопасности, способная предотвратить трагедии.

Почему это важно: безопасность граждан превыше всего

Дымовые извещатели способны вовремя предупредить о возгорании, что особенно критично для частных домов, где пожар может развиваться быстро. По данным статистики, своевременное срабатывание датчика значительно снижает риск гибели людей и повреждения имущества.

  • Автономные датчики работают даже при отключении электроэнергии, что делает их надежной защитой.

  • Правила касаются всех владельцев частных домов, независимо от площади и расположения.

Вывод: установка датчиков — инвестиция в безопасность

Хотя штрафы за несоблюдение требований составляют ощутимую сумму, главная цель закона — предотвратить пожары и сохранить жизни. Владельцам частных домов стоит заранее оборудовать свои помещения датчиками дыма, чтобы не только избежать финансовых санкций, но и защитить свою семью и имущество.

smesharik
smesharik
@Галина63, Видимо вы не совсем поняли, для чего нужен дымовой извещатель. Его основная задача разбудить спящих, когда в квартире появляется дым. Дым не издает звуков и человек может просто не проснуться и умереть во сне. На рынке представлен широкий выбор таких устройств по цене и качеству. Например в маркетплейсах от 2 500 до 10 000 тенге можно приобрести очень хорошие извещатели. Закон абсолютно правильный и необходимый в современных реалиях.
27.11.2025, 07:13
Галина63
Галина63
Тот, кто придумывает эти законы, просто не разбирается в ситуации. Что такое дымовой извещатель? Это прибор, за исправностью который должна следить организация с лицензией, а это оплата ежемесячная. Цена самих датчиков так же не малая, учитывая, что их нужно ставить на определенное расстояние друг от друга. Чтобы при срабатывании дымового датчика прибыл пожарный расчет, нужно сделать вывод сигнала на пожарную часть, а это еще денежные средства. Теперь подумайте потянет ли это среднестатистический житель? Не лучше ли принять закон, чтобы на каждом этаже своего дома установить простой порошковый огнетушитель, который стоит не так дорого и заряжать его нужно раз в год. А, во дворе установить пожарный щит с песком, богром, лопатой и тем же огнетушителем. Участковым почаще делать обходы подворовые, как было раньше. Проверять в каких дворах имеются газовые баллоны, требовать правильную их установку и хранение. Сейчас люди все в кредитах, куда их еще заставлять содержать сложное оборудование?
27.11.2025, 05:19
