18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.11.2025, 10:04

Экс-акима в Казахстане отправили за решетку на 3,5 года за 500 тыс. тенге

Новости Казахстана 0 470

Бывший аким Урджарского района в области Абай получила реальный срок за присвоение бюджетных средств, выделенных на общественные работы. По данным прокуратуры, речь идет о сумме более 500 тысяч тенге, сообщает Lada.kz. 

© Getty images
© Getty images

Суть дела: присвоение бюджетных средств

Как сообщает прокуратура Урджарского района, экс-глава сельского округа незаконно распорядилась средствами, предназначенными для реализации социальных и общественных проектов. Общая сумма хищения составила более 500 тыс. тенге.

Ход расследования

После выявления факта хищения прокуратура зарегистрировала досудебное расследование. Материалы дела были переданы в Департамент Агентства по противодействию коррупции для дальнейшего процессуального решения.

Следователи установили все обстоятельства преступления и подготовили дело для передачи в суд.

Судебное решение и наказание

По итогам рассмотрения дела суд вынес обвинительный приговор по статье 190 УК РК «Мошенничество». Экс-аким была приговорена к:

  • 3 годам 6 месяцам лишения свободы;

  • Пожизненному лишению права занимать должности на государственной службе.

Суд также отметил, что ущерб государству был полностью возмещен, что учитывалось при назначении наказания.

Итоги и значимость дела

Приговор вступил в законную силу, и бывший аким официально лишена возможности занимать государственные должности.

Данный случай подчёркивает усиление контроля за расходованием бюджетных средств на региональном уровне и демонстрирует нетерпимость к коррупционным действиям среди госслужащих.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь