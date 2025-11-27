Экс-акима в Казахстане отправили за решетку на 3,5 года за 500 тыс. тенге

Бывший аким Урджарского района в области Абай получила реальный срок за присвоение бюджетных средств, выделенных на общественные работы. По данным прокуратуры , речь идет о сумме более 500 тысяч тенге, сообщает Lada.kz.

© Getty images

Суть дела: присвоение бюджетных средств

Как сообщает прокуратура Урджарского района, экс-глава сельского округа незаконно распорядилась средствами, предназначенными для реализации социальных и общественных проектов. Общая сумма хищения составила более 500 тыс. тенге.

Ход расследования

После выявления факта хищения прокуратура зарегистрировала досудебное расследование. Материалы дела были переданы в Департамент Агентства по противодействию коррупции для дальнейшего процессуального решения.

Следователи установили все обстоятельства преступления и подготовили дело для передачи в суд.

Судебное решение и наказание

По итогам рассмотрения дела суд вынес обвинительный приговор по статье 190 УК РК «Мошенничество». Экс-аким была приговорена к:

3 годам 6 месяцам лишения свободы ;

Пожизненному лишению права занимать должности на государственной службе.

Суд также отметил, что ущерб государству был полностью возмещен, что учитывалось при назначении наказания.

Итоги и значимость дела

Приговор вступил в законную силу, и бывший аким официально лишена возможности занимать государственные должности.

Данный случай подчёркивает усиление контроля за расходованием бюджетных средств на региональном уровне и демонстрирует нетерпимость к коррупционным действиям среди госслужащих.