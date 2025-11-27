18+
27.11.2025, 10:19

Казахстан ждут длинные школьные каникулы: что нужно знать родителям и детям

Новости Казахстана 0 720

В Казахстане школьники почти прошли половину второй учебной четверти. Уже через месяц их ожидает зимний отдых, который продлится десять дней. Об этом сообщает Министерство просвещения РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Когда начнутся каникулы

По данным Министерства, вторая четверть учебного года состоит из восьми учебных недель. Зимние каникулы для школьников стартуют 29 декабря 2025 года и продлятся до 7 января 2026 года включительно.

Сколько продлится отдых

Общая продолжительность зимних каникул составит десять календарных дней. В этот период учащиеся смогут полностью отдохнуть от школьных занятий, провести время с семьей и подготовиться к третьей учебной четверти.

Праздничные и выходные дни

Часть зимних каникул совпадает с праздничными днями и длинными выходными:

  • 1–2 января 2026 года — Новый год (четверг и пятница);

  • 3–4 января — обычные выходные дни (суббота и воскресенье);

  • 7 января — православное Рождество, также официальный выходной.

Таким образом, школьники и жители Казахстана смогут воспользоваться несколькими «длинными» выходными подряд, что делает зимний отдых особенно комфортным.

3
1
0
