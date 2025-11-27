От дружбы до санкций: в Казахстане появился новый способ оформления частных займов

В Казахстане появился новый способ оформления частных займов между знакомыми — через мобильное приложение. Финансовый эксперт рассказал , как сервис Shart Rate меняет правила игры: теперь займы можно оформить официально, с юридической силой, а в случае невозврата денег возможны блокировка счетов и запрет на выезд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Проблема «дружеских» займов

Частные займы в Казахстане традиционно оформляются без юридической силы: люди пишут расписки, но они редко подтверждаются законом. Такие договоренности часто становятся причиной разногласий и конфликтов, отмечает Finratings.kz.

Как рассказал казахстанский финансовый эксперт Султан Елемесов, недавно к нему обратился знакомый с просьбой одолжить деньги «всего на две недели». Елемесов не отказал, но предложил оформить долг через специальное приложение, чтобы потом не напоминать о возврате.

Реакция заемщика

Разговор развивался не так, как ожидалось:

«Мой знакомый уточнил: «А что будет, если я не верну?»

Я ответил, что будет арест счетов и запрет на выезд из страны. После этих слов мой знакомый заметно напрягся: «Я в декабре на море собираюсь. Ты хочешь, чтобы я не поехал?»

Я тогда спросил: «А ты вообще собираешься отдавать?»

В итоге человек передумал занимать», – поделился Елемесов.

Как работает приложение Shart Rate

Приложение Shart Rate, разработанное казахстанскими специалистами, позволяет официально оформлять займы между друзьями и знакомыми, чтобы обязательства были подтверждены документально. Особенности сервиса:

Без процентов — сервис работает в соответствии с принципами шариата.

Юридическая сила — соглашение заключается как медиативный документ в рамках МФЦА на основе британского права.

Исполнение быстрее суда — в случае невозврата заемщика могут ограничить в выезде и заблокировать счета.

Подписание через ЭЦП — комиссия составляет 1% от суммы займа.

«Механизм простой: заемщик и кредитор заключают медиативное соглашение. Документ имеет юридическую силу и исполняется быстрее судебного решения. Если человек не возвращает деньги, ему могут ограничить выезд за пределы Казахстана и заблокировать счета. Подписание проходит через ЭЦП. Комиссия – 1% от суммы займа», – отметил эксперт.

Преимущества для пользователей

По словам Елемесова, такие инструменты постепенно упорядочивают привычные «дружеские» займы и помогают избежать бытовых конфликтов.