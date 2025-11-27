Новые цифры для каждого: как изменятся выплаты и возраст выхода для пенсионеров в ближайшие три года

Обновлённый республиканский бюджет на 2026–2028 годы предусматривает рост расходов на пенсии и социальные выплаты. Мажилис утвердил соответствующие поправки, в которых подробно прописаны размеры будущих пенсионных выплат и ключевые социальные ориентиры государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Государство планирует ежегодно увеличивать финансирование пенсионной системы:
2026 год — 6,7 триллиона тенге
2027 год — 7,4 триллиона тенге
2028 год — 8 триллионов тенге
Эти средства направят на выплату базовой, солидарной и других видов пенсий и пособий.
Согласно проекту бюджета:
Минимальная базовая пенсия: 35 596 тенге
Это гарантированная государственная выплата, зависящая от трудового стажа.
Минимальная пенсия (солидарная часть): 69 049 тенге
С учётом индексации Министерство труда прогнозирует:
Минимальная пенсия в 2026 году: 104 645 тенге
Максимальная пенсия в 2026 году: 238 412 тенге
Напоминание: пенсия в Казахстане состоит из трёх частей — базовой, солидарной и накопительной.
В проекте бюджета указаны прогнозные значения средней пенсии на ближайшие три года:
2026 год — 103 687 тенге
2027 год — 108 940 тенге
2028 год — 113 995 тенге
Средний размер базовой пенсии также будет увеличиваться:
2026 год — 54 082 тенге
2027 год — 58 276 тенге
2028 год — 61 527 тенге
В Казахстане возраст выхода на пенсию остаётся прежним:
мужчины — 63 года
женщины — 61 год (до 2028 года)
Республиканский бюджет — ключевой финансовый документ страны. В нём указываются:
источники доходов государства,
направления расходов,
основные социальные нормативы: зарплаты, пенсии, прожиточный минимум, МРП.
Все эти показатели напрямую влияют на суммы пособий и социальных выплат для населения.
Проект бюджета уже одобрен Мажилисом и Сенатом.
Сейчас документ находится на подписи у Президента.
После подписания бюджет вступит в силу с 1 января 2026 года.
