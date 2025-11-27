18+
27.11.2025, 12:02

Новые цифры для каждого: как изменятся выплаты и возраст выхода для пенсионеров в ближайшие три года

Новости Казахстана

Обновлённый республиканский бюджет на 2026–2028 годы предусматривает рост расходов на пенсии и социальные выплаты. Мажилис утвердил соответствующие поправки, в которых подробно прописаны размеры будущих пенсионных выплат и ключевые социальные ориентиры государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Рост расходов на пенсии

Государство планирует ежегодно увеличивать финансирование пенсионной системы:

  • 2026 год — 6,7 триллиона тенге

  • 2027 год — 7,4 триллиона тенге

  • 2028 год — 8 триллионов тенге

Эти средства направят на выплату базовой, солидарной и других видов пенсий и пособий.

Минимальные выплаты в 2026 году

Согласно проекту бюджета:

  • Минимальная базовая пенсия: 35 596 тенге
    Это гарантированная государственная выплата, зависящая от трудового стажа.

  • Минимальная пенсия (солидарная часть): 69 049 тенге

С учётом индексации Министерство труда прогнозирует:

  • Минимальная пенсия в 2026 году: 104 645 тенге

  • Максимальная пенсия в 2026 году: 238 412 тенге

Напоминание: пенсия в Казахстане состоит из трёх частей — базовой, солидарной и накопительной.

Динамика средних пенсий

В проекте бюджета указаны прогнозные значения средней пенсии на ближайшие три года:

  • 2026 год — 103 687 тенге

  • 2027 год — 108 940 тенге

  • 2028 год — 113 995 тенге

Средний размер базовой пенсии также будет увеличиваться:

  • 2026 год — 54 082 тенге

  • 2027 год — 58 276 тенге

  • 2028 год — 61 527 тенге

Пенсионный возраст

В Казахстане возраст выхода на пенсию остаётся прежним:

  • мужчины — 63 года

  • женщины — 61 год (до 2028 года)

Значение республиканского бюджета

Республиканский бюджет — ключевой финансовый документ страны. В нём указываются:

  • источники доходов государства,

  • направления расходов,

  • основные социальные нормативы: зарплаты, пенсии, прожиточный минимум, МРП.

Все эти показатели напрямую влияют на суммы пособий и социальных выплат для населения.

Когда вступят изменения

Проект бюджета уже одобрен Мажилисом и Сенатом.
Сейчас документ находится на подписи у Президента.

После подписания бюджет вступит в силу с 1 января 2026 года.

