Новые цифры для каждого: как изменятся выплаты и возраст выхода для пенсионеров в ближайшие три года

Обновлённый республиканский бюджет на 2026–2028 годы предусматривает рост расходов на пенсии и социальные выплаты. Мажилис утвердил соответствующие поправки, в которых подробно прописаны размеры будущих пенсионных выплат и ключевые социальные ориентиры государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Рост расходов на пенсии

Государство планирует ежегодно увеличивать финансирование пенсионной системы:

2026 год — 6,7 триллиона тенге

2027 год — 7,4 триллиона тенге

2028 год — 8 триллионов тенге

Эти средства направят на выплату базовой, солидарной и других видов пенсий и пособий.

Минимальные выплаты в 2026 году

Согласно проекту бюджета:

Минимальная базовая пенсия : 35 596 тенге

Это гарантированная государственная выплата, зависящая от трудового стажа.

Минимальная пенсия (солидарная часть): 69 049 тенге

С учётом индексации Министерство труда прогнозирует:

Минимальная пенсия в 2026 году : 104 645 тенге

Максимальная пенсия в 2026 году: 238 412 тенге

Напоминание: пенсия в Казахстане состоит из трёх частей — базовой, солидарной и накопительной.

Динамика средних пенсий

В проекте бюджета указаны прогнозные значения средней пенсии на ближайшие три года:

2026 год — 103 687 тенге

2027 год — 108 940 тенге

2028 год — 113 995 тенге

Средний размер базовой пенсии также будет увеличиваться:

2026 год — 54 082 тенге

2027 год — 58 276 тенге

2028 год — 61 527 тенге

Пенсионный возраст

В Казахстане возраст выхода на пенсию остаётся прежним:

мужчины — 63 года

женщины — 61 год (до 2028 года)

Значение республиканского бюджета

Республиканский бюджет — ключевой финансовый документ страны. В нём указываются:

источники доходов государства,

направления расходов,

основные социальные нормативы: зарплаты, пенсии, прожиточный минимум, МРП.

Все эти показатели напрямую влияют на суммы пособий и социальных выплат для населения.

Когда вступят изменения

Проект бюджета уже одобрен Мажилисом и Сенатом.

Сейчас документ находится на подписи у Президента.

После подписания бюджет вступит в силу с 1 января 2026 года.