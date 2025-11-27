18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.11.2025, 13:00

Свадебный скандал в Казахстане: отказ поклониться старшей сестре мужа довёл до судебного разбирательства

Новости Казахстана

В Жамбылской области обычный свадебный ритуал обернулся судебным разбирательством: отказ невестки сделать поклон старшей сестре мужа стал причиной конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Конфликт на свадьбе

Согласно материалам Жуалынского районного суда, во время свадебного торжества в местном ресторане Т., муж молодой женщины, попросил супругу соблюсти казахскую традицию и поклониться его старшей сестре.

Однако жена отказалась выполнять данную просьбу.

Возвращаясь домой, мужчина выразил недовольство поведением жены и обрушил на неё нецензурные слова. Инцидент попал под действие части 1 статьи 73 Кодекса об административных правонарушениях — нецензурная брань в семейно-бытовых отношениях.

Примирение в суде

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, принес искренние извинения жене и попросил прекратить производство дела в связи с возможным примирением сторон через медиацию.

Потерпевшая сторона рассказала, что муж позвонил свекрови и грубо потребовал «забрать обратно свою дочь и внуков». Тем не менее, она также выразила желание завершить процесс по делу путем мирного урегулирования.

Итог судебного разбирательства

Суд постановил прекратить производство по делу в порядке медиации, учитывая согласие обеих сторон на примирение.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.

