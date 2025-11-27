Не сдавшая тест по русскому языку девочка из Казахстана обратилась к властям РФ

12-летняя Таисия Блаженская, приехавшая из Казахстана, столкнулась с проблемой при поступлении в российскую школу. Девочка не смогла пройти обязательное тестирование по русскому языку и записала видеообращение к властям, которое опубликовало издание «Регнум», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Противоречивые результаты экзамена

В своем видео Таисия рассказала, что сначала ей сообщили об успешной сдаче теста, однако позднее маме девочки позвонили из школы и сообщили, что экзамен якобы провален.

«Что, получается, мой ребенок даже разговаривать не умеет?», — удивленно прокомментировала ситуация мать Таисии, являющаяся гражданкой России.

Переезд и адаптация к новой школе

Семья Блаженских переехала в Россию в августе 2025 года. Родительница отметила, что письменные ошибки могут быть объяснимы длительным переездом и изменением образовательной среды, однако навыки устной речи ребенок терять не мог.

Отсутствие официальных документов

По словам семьи, школа и местный департамент образования не предоставили результатов тестирования, а также отказались выдать подтверждающие документы о том, что девочка не сдала экзамен. Это лишает Таисию возможности официально оспорить результаты и продолжить обучение.