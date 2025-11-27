18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.11.2025, 14:09

Таалатбек Масадыков — новый генсек ОДКБ: взгляд на карьеру дипломата

Новости Казахстана 0 786

Глава государства Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием официальных делегаций стран-участниц, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Итоги саммита ОДКБ

На встрече лидеры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили ключевые вопросы обеспечения коллективной безопасности в регионе. Основные темы заседания включали:

  • Подведение итогов реализации стратегических направлений деятельности ОДКБ в 2025 году;

  • Определение приоритетов организации на предстоящий период;

  • Совместные меры по укреплению региональной безопасности и сотрудничества.

Участники саммита выразили благодарность Имангали Тасмагамбетову за работу на посту генерального секретаря организации и его вклад в развитие ОДКБ.

Новый генеральный секретарь — Таалатбек Масадыков

В ходе заседания было официально принято решение о назначении Таалатбека Масадыкова генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года сроком на три года. Масадыков представляет Кыргызскую Республику.

Биография и опыт Масадыкова

Таалатбек Масадыков родился в 1961 году и является гражданином Кыргызстана. Он — дипломат и эксперт в области международных отношений с богатым опытом преподавательской деятельности и управления.

Ключевые этапы его карьеры:

  • Образование: окончил Московский государственный институт международных отношений (1984), аспирантуру Института стран Азии и Африки МГУ (1988–1991), докторантуру Лондонской школы экономики и политических наук (2000–2002);

  • Работа в Афганистане: советник при Академии наук и Министерстве по делам племён (1987–1988), политический советник и директор региональных офисов Миссии ООН в Афганистане (2002–2014);

  • Политическая деятельность: член правительства Кыргызстана, заместитель гендиректора Государственного комитета по иностранным инвестициям (1995–1996), кандидат в президенты Кыргызстана (2017);

  • Преподавание и экспертиза: профессор Токийского государственного университета (2016), эксперт по международной и региональной безопасности, консультант правительственных и неправительственных организаций;

  • Дипломатический статус: чрезвычайный и полномочный посол, свободно владеет кыргызским, русским, английским и пушту языками.

С января 2024 года Масадыков занимал пост заместителя генерального секретаря ОДКБ.

Принятые документы и дальнейшие планы

По итогам заседания была принята Декларация Совета коллективной безопасности, а также подписан ряд документов, направленных на дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности в интересах всех государств-членов ОДКБ.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь