Таалатбек Масадыков — новый генсек ОДКБ: взгляд на карьеру дипломата

Глава государства Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием официальных делегаций стран-участниц, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Итоги саммита ОДКБ

На встрече лидеры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили ключевые вопросы обеспечения коллективной безопасности в регионе. Основные темы заседания включали:

Подведение итогов реализации стратегических направлений деятельности ОДКБ в 2025 году;

Определение приоритетов организации на предстоящий период;

Совместные меры по укреплению региональной безопасности и сотрудничества.

Участники саммита выразили благодарность Имангали Тасмагамбетову за работу на посту генерального секретаря организации и его вклад в развитие ОДКБ.

Новый генеральный секретарь — Таалатбек Масадыков

В ходе заседания было официально принято решение о назначении Таалатбека Масадыкова генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года сроком на три года. Масадыков представляет Кыргызскую Республику.

Биография и опыт Масадыкова

Таалатбек Масадыков родился в 1961 году и является гражданином Кыргызстана. Он — дипломат и эксперт в области международных отношений с богатым опытом преподавательской деятельности и управления.

Ключевые этапы его карьеры:

Образование : окончил Московский государственный институт международных отношений (1984), аспирантуру Института стран Азии и Африки МГУ (1988–1991), докторантуру Лондонской школы экономики и политических наук (2000–2002);

Работа в Афганистане : советник при Академии наук и Министерстве по делам племён (1987–1988), политический советник и директор региональных офисов Миссии ООН в Афганистане (2002–2014);

Политическая деятельность : член правительства Кыргызстана, заместитель гендиректора Государственного комитета по иностранным инвестициям (1995–1996), кандидат в президенты Кыргызстана (2017);

Преподавание и экспертиза : профессор Токийского государственного университета (2016), эксперт по международной и региональной безопасности, консультант правительственных и неправительственных организаций;

Дипломатический статус: чрезвычайный и полномочный посол, свободно владеет кыргызским, русским, английским и пушту языками.

С января 2024 года Масадыков занимал пост заместителя генерального секретаря ОДКБ.

Принятые документы и дальнейшие планы

По итогам заседания была принята Декларация Совета коллективной безопасности, а также подписан ряд документов, направленных на дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности в интересах всех государств-членов ОДКБ.