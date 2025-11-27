В Казахстане суд приговорил иностранца к 15 годам лишения свободы после досмотра в аэропорту

В международном аэропорту Алматы сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина, пытавшегося незаконно ввезти крупную партию запрещенных веществ. По результатам судебного разбирательства суд вынес строгий приговор, сообщает Lada.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру .

Фото: iz.ru

Попытка ввоза запрещенных веществ пресечена

Как уточняется на официальном сайте прокуратуры, сотрудники аэропорта обнаружили запрещенные вещества при досмотре личных вещей иностранца. Оперативные меры таможенных и правоохранительных органов позволили выявить и пресечь всю преступную схему, связанную с контрабандой наркотиков.

Судебное разбирательство и приговор

В ходе судебного процесса государственный обвинитель представил полный комплект доказательств, подтверждающих вину подсудимого. На основании представленных материалов суд приговорил иностранца к 15 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Превентивное предупреждение от транспортной прокуратуры

В транспортной прокуратуре подчеркнули, что любые попытки ввоза запрещенных веществ через воздушные пункты пропуска будут жестко пресекаться, а виновные лица привлекаться к ответственности в полном объеме закона.