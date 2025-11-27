Снятие пенсионных накоплений заморозят в Казахстане

Жители Казахстана смогут вновь подавать заявки на получение единовременных пенсионных выплат только с 5 января 2026 года. Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
На текущий год прием заявок завершается 31 декабря 2025 года в 18:00.
«Возобновление приёма заявок на платформе enpf-otbasy.kz по выводу пенсионных начнётся в 8:00 5 января 2026 года», — уточнили в фонде.
С 1 января 2026 года в Казахстане полностью отменяется 10% индивидуального подоходного налога (ИПН) при снятии пенсионных накоплений.
Однако уже сейчас есть возможность вывести средства без удержаний, если правильно выбрать способ налогообложения при подаче заявки.
Важно:
Выберите опцию «Отсрочка ИПН», чтобы уплата налога была перенесена на момент выхода на пенсию.
Если выбрать «Уплатить налог сразу», система автоматически спишет 10% от суммы, и вернуть их позже будет невозможно, даже после отмены налога.
ЕНПФ уточняет, что средства пенсионного фонда можно направлять на следующие цели:
Покупка жилья или земельного участка
Первоначальный взнос по ипотеке
Погашение действующей ипотеки
Перевод на депозит в Отбасы банк
Доверительное управление средствами
Лечение, кроме стоматологических услуг (их временно приостановили с сентября 2025 года)
Чтобы получить пенсионные накопления, необходимо выполнить несколько простых действий:
Откройте специальный счёт в Отбасы банке.
Авторизуйтесь на платформе enpf-otbasy.kz через ЭЦП (электронная цифровая подпись).
Выберите цель вывода средств.
Укажите сумму, которую хотите снять.
Обязательно выберите «Отсрочку» по налогу, если хотите обойтись без удержаний.
Отправьте заявку на рассмотрение.
Снять можно только сумму сверх порога достаточности, который зависит от возраста вкладчика.
