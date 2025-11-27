Снятие пенсионных накоплений заморозят в Казахстане

Жители Казахстана смогут вновь подавать заявки на получение единовременных пенсионных выплат только с 5 января 2026 года. Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: gov.kz

На текущий год прием заявок завершается 31 декабря 2025 года в 18:00.

«Возобновление приёма заявок на платформе enpf-otbasy.kz по выводу пенсионных начнётся в 8:00 5 января 2026 года», — уточнили в фонде.

Как снять пенсионные средства без уплаты налога

С 1 января 2026 года в Казахстане полностью отменяется 10% индивидуального подоходного налога (ИПН) при снятии пенсионных накоплений.

Однако уже сейчас есть возможность вывести средства без удержаний, если правильно выбрать способ налогообложения при подаче заявки.

Важно:

Выберите опцию «Отсрочка ИПН» , чтобы уплата налога была перенесена на момент выхода на пенсию.

Если выбрать «Уплатить налог сразу», система автоматически спишет 10% от суммы, и вернуть их позже будет невозможно, даже после отмены налога.

На что можно потратить пенсионные накопления

ЕНПФ уточняет, что средства пенсионного фонда можно направлять на следующие цели:

Покупка жилья или земельного участка

Первоначальный взнос по ипотеке

Погашение действующей ипотеки

Перевод на депозит в Отбасы банк

Доверительное управление средствами

Лечение, кроме стоматологических услуг (их временно приостановили с сентября 2025 года)

Пошаговая инструкция: как снять пенсионные

Чтобы получить пенсионные накопления, необходимо выполнить несколько простых действий:

Откройте специальный счёт в Отбасы банке. Авторизуйтесь на платформе enpf-otbasy.kz через ЭЦП (электронная цифровая подпись). Выберите цель вывода средств. Укажите сумму, которую хотите снять. Обязательно выберите «Отсрочку» по налогу, если хотите обойтись без удержаний. Отправьте заявку на рассмотрение.