18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.11.2025, 16:04

Снятие пенсионных накоплений заморозят в Казахстане

Новости Казахстана 0 21 249

Жители Казахстана смогут вновь подавать заявки на получение единовременных пенсионных выплат только с 5 января 2026 года. Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

На текущий год прием заявок завершается 31 декабря 2025 года в 18:00.

«Возобновление приёма заявок на платформе enpf-otbasy.kz по выводу пенсионных начнётся в 8:00 5 января 2026 года», — уточнили в фонде.

Как снять пенсионные средства без уплаты налога

С 1 января 2026 года в Казахстане полностью отменяется 10% индивидуального подоходного налога (ИПН) при снятии пенсионных накоплений.

Однако уже сейчас есть возможность вывести средства без удержаний, если правильно выбрать способ налогообложения при подаче заявки.

Важно:

  • Выберите опцию «Отсрочка ИПН», чтобы уплата налога была перенесена на момент выхода на пенсию.

  • Если выбрать «Уплатить налог сразу», система автоматически спишет 10% от суммы, и вернуть их позже будет невозможно, даже после отмены налога.

На что можно потратить пенсионные накопления

ЕНПФ уточняет, что средства пенсионного фонда можно направлять на следующие цели:

  • Покупка жилья или земельного участка

  • Первоначальный взнос по ипотеке

  • Погашение действующей ипотеки

  • Перевод на депозит в Отбасы банк

  • Доверительное управление средствами

  • Лечение, кроме стоматологических услуг (их временно приостановили с сентября 2025 года)

Пошаговая инструкция: как снять пенсионные

Чтобы получить пенсионные накопления, необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Откройте специальный счёт в Отбасы банке.

  2. Авторизуйтесь на платформе enpf-otbasy.kz через ЭЦП (электронная цифровая подпись).

  3. Выберите цель вывода средств.

  4. Укажите сумму, которую хотите снять.

  5. Обязательно выберите «Отсрочку» по налогу, если хотите обойтись без удержаний.

  6. Отправьте заявку на рассмотрение.

Снять можно только сумму сверх порога достаточности, который зависит от возраста вкладчика.

60
63
7
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь