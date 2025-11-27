18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.11.2025, 17:05

Скандал вокруг Минздрава: общественник просит США раскрыть имена получателей взяток Sanofi в Казахстане

Новости Казахстана 0 496

Общественный деятель Дидар Смагулов, ранее заявивший о возможных коррупционных нарушениях при закупках вакцин от коклюша, направил официальный запрос в посольство США. Его цель — получить подтверждённую информацию о том, кому именно могла давать взятки французская компания Sanofi в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Предыстория: посты о нарушениях и ссылка на документы SEC

Смагулов опубликовал серию сообщений в Facebook, где утверждал, что Министерство здравоохранения продвигало интересы фармкомпании Sanofi и закупало вакцины с нарушениями.

  • По его словам, в центре истории — данные из пресс-релиза Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за 2018 год.

  • В документе, как утверждает общественник, говорится о выплате взяток казахстанским должностным лицам для победы в тендерах.

Справка: Sanofi — французская транснациональная фармацевтическая корпорация, один из крупнейших игроков на глобальном фармрынке, производитель вакцин, лекарств и потребительских товаров для здоровья.

Реакция Минздрава: требование опровержения

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила на обвинения, объяснив выбор конкретной вакцины и назвав слова Смагулова недостоверными.

  • Минздрав сообщил о направлении досудебной претензии общественнику.

  • Ведомство требует официального опровержения распространённой информации.

При этом сам Смагулов отметил, что на момент разговора с журналистом претензию он ещё не получил.

Запрос через посольство США: кого упоминают в материалах SEC

По словам общественника, он направил в SEC официальный запрос через посольство США в Казахстане. Его задача — получить точные фамилии и должности лиц, которые могли быть указаны в материалах о штрафе, выплаченном Sanofi.

«Я примерно понимаю, кто мог быть вовлечён. Все фамилии известны, но у меня нет прямых доказательств. Надеюсь получить официальный ответ, где будет указано, кто фигурировал как получатель взятки. После этого материалы можно будет передать правоохранителям», — пояснил Смагулов.

Встреча с Минздравом: попытка получить разъяснения

Общественник рассказал, что за месяц до публикации постов он обсуждал вопрос вакцин с представителями Минздрава.

  • Он обращался к вице-министру с просьбой разъяснить, почему выбран именно препарат Sanofi.

  • По словам Смагулова, вместо аргументов он столкнулся с насмешками и недоверием к его компетенции.

Он утверждает, что просил предоставить официальные исследования и обоснования, подтверждающие переход на новую вакцину.

«Министр говорит, что выбор неслучаен, что исследования есть. Так покажите их — и я признаю, что ошибся», — заявил он.

Претензии к вакцине: эффективность и схема применения

Смагулов перечислил ряд недостатков, которые, по его мнению, характерны для выбранной вакцины:

  • требуется большее количество доз;

  • иммунитет действует меньше;

  • препарат не влияет на распространение инфекции.

Как началась история: подорожание вакцин и проверки

Общественник утверждает, что впервые столкнулся с подозрительной ситуацией два года назад, когда в рамках антикоррупционного расследования изучал закупки в «СК-Фармации».

По его словам:

  • стоимость вакцины Sanofi увеличилась почти вдвое — с 8 000 до 13–14 000 тенге;

  • закупки по новой цене продолжались без объяснений;

  • его запрос в Антикор привёл к проверкам и увольнению главы «СК-Фармации», однако закупки всё равно были продолжены.

Новый виток: личный эпизод с вакцинацией ребёнка

Поводом снова вернуться к теме стала ситуация в августе текущего года, когда Смагулов привёл ребёнка на плановую прививку.

  • Ему сообщили, что по программе используется бесклеточная вакцина Sanofi.

  • При этом ребёнок уже получил четыре дозы в раннем возрасте.

  • Этот факт подтолкнул его вновь изучать обстоятельства перехода на новую вакцину.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь