Скандал вокруг Минздрава: общественник просит США раскрыть имена получателей взяток Sanofi в Казахстане

Общественный деятель Дидар Смагулов, ранее заявивший о возможных коррупционных нарушениях при закупках вакцин от коклюша, направил официальный запрос в посольство США. Его цель — получить подтверждённую информацию о том, кому именно могла давать взятки французская компания Sanofi в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Предыстория: посты о нарушениях и ссылка на документы SEC

Смагулов опубликовал серию сообщений в Facebook, где утверждал, что Министерство здравоохранения продвигало интересы фармкомпании Sanofi и закупало вакцины с нарушениями.

По его словам, в центре истории — данные из пресс-релиза Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за 2018 год.

В документе, как утверждает общественник, говорится о выплате взяток казахстанским должностным лицам для победы в тендерах.

Справка: Sanofi — французская транснациональная фармацевтическая корпорация, один из крупнейших игроков на глобальном фармрынке, производитель вакцин, лекарств и потребительских товаров для здоровья.

Реакция Минздрава: требование опровержения

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила на обвинения, объяснив выбор конкретной вакцины и назвав слова Смагулова недостоверными.

Минздрав сообщил о направлении досудебной претензии общественнику.

Ведомство требует официального опровержения распространённой информации.

При этом сам Смагулов отметил, что на момент разговора с журналистом претензию он ещё не получил.

Запрос через посольство США: кого упоминают в материалах SEC

По словам общественника, он направил в SEC официальный запрос через посольство США в Казахстане. Его задача — получить точные фамилии и должности лиц, которые могли быть указаны в материалах о штрафе, выплаченном Sanofi.

«Я примерно понимаю, кто мог быть вовлечён. Все фамилии известны, но у меня нет прямых доказательств. Надеюсь получить официальный ответ, где будет указано, кто фигурировал как получатель взятки. После этого материалы можно будет передать правоохранителям», — пояснил Смагулов.

Встреча с Минздравом: попытка получить разъяснения

Общественник рассказал, что за месяц до публикации постов он обсуждал вопрос вакцин с представителями Минздрава.

Он обращался к вице-министру с просьбой разъяснить, почему выбран именно препарат Sanofi.

По словам Смагулова, вместо аргументов он столкнулся с насмешками и недоверием к его компетенции.

Он утверждает, что просил предоставить официальные исследования и обоснования, подтверждающие переход на новую вакцину.

«Министр говорит, что выбор неслучаен, что исследования есть. Так покажите их — и я признаю, что ошибся», — заявил он.

Претензии к вакцине: эффективность и схема применения

Смагулов перечислил ряд недостатков, которые, по его мнению, характерны для выбранной вакцины:

требуется большее количество доз;

иммунитет действует меньше;

препарат не влияет на распространение инфекции.

Как началась история: подорожание вакцин и проверки

Общественник утверждает, что впервые столкнулся с подозрительной ситуацией два года назад, когда в рамках антикоррупционного расследования изучал закупки в «СК-Фармации».

По его словам:

стоимость вакцины Sanofi увеличилась почти вдвое — с 8 000 до 13–14 000 тенге;

закупки по новой цене продолжались без объяснений;

его запрос в Антикор привёл к проверкам и увольнению главы «СК-Фармации», однако закупки всё равно были продолжены.

Новый виток: личный эпизод с вакцинацией ребёнка

