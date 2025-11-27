Рок-группа Deep Purple выступит 22 апреля в Казахстане

В Алматы готовятся принять одну из самых известных британских рок-групп мира — Deep Purple. По данным билетного оператора Freedom Ticketon, концерт состоится 22 апреля 2026 года на сцене Almaty Arena. Информация также подтверждена на официальном сайте коллектива, где размещён отдельный анонс предстоящего шоу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Стоимость билетов на концерт пока не раскрывается. Однако организаторы уже объявили о доступности VIP-пакетов, которые можно приобрести дополнительно к обычным местам.
На сайте Deep Purple опубликована инструкция для будущих VIP-гостей. В неё входит возможность личной встречи с участниками группы и фотосессии со знаменитостями — опция, традиционно вызывающая повышенный интерес поклонников.
Deep Purple — один из символов мирового хард-рока. Группа была создана в 1968 году и за десятилетия существования продала более 100 миллионов альбомов по всему миру.
Казахстанская публика уже встречала легендарных музыкантов: во время мирового тура Rapture Of The Deep в 2006 году коллектив выступил в Алма-Аты, оставив яркие впечатления у местных фанатов.
Предстоящее выступление рассматривается как одно из ключевых музыкальных событий 2026 года в Казахстане. Поклонники Deep Purple ждут, что группа исполнит как бессмертную классику из «золотой эпохи», так и композиции последних лет.
