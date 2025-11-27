Рок-группа Deep Purple выступит 22 апреля в Казахстане

В Алматы готовятся принять одну из самых известных британских рок-групп мира — Deep Purple. По данным билетного оператора Freedom Ticketon, концерт состоится 22 апреля 2026 года на сцене Almaty Arena . Информация также подтверждена на официальном сайте коллектива, где размещён отдельный анонс предстоящего шоу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: commons.wikimedia.org

Билеты и VIP-возможности

Стоимость билетов на концерт пока не раскрывается. Однако организаторы уже объявили о доступности VIP-пакетов, которые можно приобрести дополнительно к обычным местам.

На сайте Deep Purple опубликована инструкция для будущих VIP-гостей. В неё входит возможность личной встречи с участниками группы и фотосессии со знаменитостями — опция, традиционно вызывающая повышенный интерес поклонников.

История коллектива и их связь с Казахстаном

Deep Purple — один из символов мирового хард-рока. Группа была создана в 1968 году и за десятилетия существования продала более 100 миллионов альбомов по всему миру.

Казахстанская публика уже встречала легендарных музыкантов: во время мирового тура Rapture Of The Deep в 2006 году коллектив выступил в Алма-Аты, оставив яркие впечатления у местных фанатов.

Ожидания от апрельского шоу

Предстоящее выступление рассматривается как одно из ключевых музыкальных событий 2026 года в Казахстане. Поклонники Deep Purple ждут, что группа исполнит как бессмертную классику из «золотой эпохи», так и композиции последних лет.