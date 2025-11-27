КНБ Казахстана задержал Айдоса Есполова: официальное подтверждение

В Казахстане подтвердили задержание известного предпринимателя и бывшего чиновника Айдоса Есполова. Информация была официально подтверждена пресс-службой Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Официальное заявление КНБ

В пресс-службе КНБ сообщили:

«По указанному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит».

Таким образом, подробности задержания и причины проведения следственных действий пока не разглашаются.

Кто такой Айдос Есполов

Согласно открытым источникам, Айдос Есполов — казахстанский предприниматель с богатым опытом работы на государственных и коммерческих постах. Среди его биографии:

Учредитель Евразийского технологического университета.

Работал в корпоративном блоке одной из государственных компаний.

Коммерческий директор нефтеперерабатывающего завода.

Помощник руководителя аппарата Сената Казахстана.

В 2006 году назначен заместителем акима Актобе.

Есполов известен своей деятельностью в бизнесе и государственном секторе, что делает его фигурой общественного интереса.

Связь с известными личностями

Некоторые СМИ сообщали, что Айдос Есполов является братом Асель Исабаевой, которую бывший президент Нурсултан Назарбаев называл своей второй супругой и с которой у него родились двое сыновей — Тауман и Байкен.

Однако часть журналистов и экспертов выражает сомнения в достоверности этих сведений, отмечая отсутствие официального подтверждения.