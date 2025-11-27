КНБ Казахстана задержал Айдоса Есполова: официальное подтверждение

В Казахстане подтвердили задержание известного предпринимателя и бывшего чиновника Айдоса Есполова. Информация была официально подтверждена пресс-службой Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В пресс-службе КНБ сообщили:
«По указанному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит».
Таким образом, подробности задержания и причины проведения следственных действий пока не разглашаются.
Согласно открытым источникам, Айдос Есполов — казахстанский предприниматель с богатым опытом работы на государственных и коммерческих постах. Среди его биографии:
Учредитель Евразийского технологического университета.
Работал в корпоративном блоке одной из государственных компаний.
Коммерческий директор нефтеперерабатывающего завода.
Помощник руководителя аппарата Сената Казахстана.
В 2006 году назначен заместителем акима Актобе.
Есполов известен своей деятельностью в бизнесе и государственном секторе, что делает его фигурой общественного интереса.
Некоторые СМИ сообщали, что Айдос Есполов является братом Асель Исабаевой, которую бывший президент Нурсултан Назарбаев называл своей второй супругой и с которой у него родились двое сыновей — Тауман и Байкен.
Однако часть журналистов и экспертов выражает сомнения в достоверности этих сведений, отмечая отсутствие официального подтверждения.
