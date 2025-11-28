Земля Назарбаева возвращается в руки государства

В государственную собственность возвращена часть земли, ранее принадлежавшей брату бывшего президента Казахстана Болату Назарбаеву, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
Аким Алматинской области Марат Султангазиев подтвердил на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Алматы, что 11 гектаров территории авторынка «Барыс» официально переданы государству.
«Эта земля была возвращена в собственность государства, — отметил Султангазиев. — К участку уже проведены все необходимые коммуникации, он заасфальтирован, и власти имеют конкретные планы по его использованию».
Что касается оставшейся части территории, Султангазиев подчеркнул, что прокуратура подала иск в суд. После вынесения судебного решения весь участок авторынка «Барыс» будет полностью возвращен в государственную собственность.
В пресс-службе Алматинской области уточнили, что на месте авторынка планируется создание индустриальной зоны. Основные цели проекта:
развитие производственной инфраструктуры;
создание новых рабочих мест для жителей региона;
привлечение инвестиций и стимулирование экономической активности.
Участок уже подготовлен к реализации этих планов: территория заасфальтирована, проведены коммуникации, что позволит ускорить строительство новых объектов.
Ранее в СМИ сообщалось, что Болат Назарбаев получил 59 земельных участков и объектов общей площадью 244 гектара, что вызвало интерес со стороны правоохранительных органов и государственных структур. Возврат части земли авторынка «Барыс» — один из шагов по урегулированию этой ситуации.
