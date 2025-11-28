18+
27.11.2025, 19:21

Земля Назарбаева возвращается в руки государства

Новости Казахстана 0 818

В государственную собственность возвращена часть земли, ранее принадлежавшей брату бывшего президента Казахстана Болату Назарбаеву, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: 2ГИС
Фото: 2ГИС

11 гектаров уже возвращены

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подтвердил на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Алматы, что 11 гектаров территории авторынка «Барыс» официально переданы государству.

«Эта земля была возвращена в собственность государства, — отметил Султангазиев. — К участку уже проведены все необходимые коммуникации, он заасфальтирован, и власти имеют конкретные планы по его использованию».

Судебные процедуры продолжаются

Что касается оставшейся части территории, Султангазиев подчеркнул, что прокуратура подала иск в суд. После вынесения судебного решения весь участок авторынка «Барыс» будет полностью возвращен в государственную собственность.

Будущее использование земли

В пресс-службе Алматинской области уточнили, что на месте авторынка планируется создание индустриальной зоны. Основные цели проекта:

  • развитие производственной инфраструктуры;

  • создание новых рабочих мест для жителей региона;

  • привлечение инвестиций и стимулирование экономической активности.

Участок уже подготовлен к реализации этих планов: территория заасфальтирована, проведены коммуникации, что позволит ускорить строительство новых объектов.

Контекст: земельные активы Болата Назарбаева

Ранее в СМИ сообщалось, что Болат Назарбаев получил 59 земельных участков и объектов общей площадью 244 гектара, что вызвало интерес со стороны правоохранительных органов и государственных структур. Возврат части земли авторынка «Барыс» — один из шагов по урегулированию этой ситуации.

