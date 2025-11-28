18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.11.2025, 20:14

Путин объяснил проблемы с грузами на границе с Казахстаном (видео)

Новости Казахстана 0 716

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке подробно рассказал о сложностях, связанных с пересечением российско-казахстанской границы грузовыми транспортными средствами. По его словам, значительная часть фур и грузовиков пересекает границу без необходимых документов, что создает серьезные проблемы для контроля потоков товаров и учета налоговых поступлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт Кремля.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Президент РФ указал на нарушение правил перевозки грузов

«Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество грузовиков, фур пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще», — отметил президент.

Это, по словам Путина, нарушает как национальное, так и международное регулирование торговли, затрудняя работу таможенных органов и создавая финансовые потери для бюджета России.

Выборочные проверки для контроля перевозок

Для решения проблемы Путин сообщил, что по его поручению таможенные службы начали организацию выборочных проверок грузовых автомобилей на границе.

  • Проверки направлены на выявление грузов, перевозимых без необходимых документов.

  • Контроль помогает предотвратить незаконное перемещение товаров и обеспечить соблюдение налогового законодательства.

Президент подчеркнул, что усиленный контроль уже начинает приносить результаты, и проблема постепенно регулируется.

Финансовый ущерб для бюджета России

Путин также отметил, что перевозка товаров без документов наносит значительный ущерб российскому бюджету:

  • Потери оцениваются в десятки миллиардов рублей ежегодно.

  • Контрабандные и незадекларированные товары обходят налоговый учет, что отражается на доходах государства.

Таким образом, борьба с незаконными перевозками грузов стала важной задачей для федеральных органов власти.

Позиция Казахстана по ситуации на границе

Ситуацию прокомментировали и в Казахстане. Согласно пресс-службе комитета госдоходов Минфина страны, по состоянию на 17 ноября:

  • Скоплений автовозов на границе с Россией не наблюдается.

  • Пункты пропуска работают в штатном режиме, соблюдая нормы пропускной способности.

Эти данные показывают, что, по официальной версии Казахстана, проблем с пропуском грузов нет, однако российская сторона фиксирует случаи нарушения правил перевозки.

Выводы и перспективы

  • Россия усиливает контроль на границе с Казахстаном, чтобы предотвратить незаконное перемещение грузов.

  • Введение выборочных проверок направлено на восстановление прозрачности торговли и защиту бюджета страны.

  • Совместная работа таможенных служб обеих стран остается ключевым инструментом для минимизации финансовых потерь и обеспечения законности грузоперевозок.

