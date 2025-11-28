Путин объяснил проблемы с грузами на границе с Казахстаном (видео)

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке подробно рассказал о сложностях, связанных с пересечением российско-казахстанской границы грузовыми транспортными средствами. По его словам, значительная часть фур и грузовиков пересекает границу без необходимых документов, что создает серьезные проблемы для контроля потоков товаров и учета налоговых поступлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт Кремля.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Президент РФ указал на нарушение правил перевозки грузов

«Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество грузовиков, фур пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще», — отметил президент.

Это, по словам Путина, нарушает как национальное, так и международное регулирование торговли, затрудняя работу таможенных органов и создавая финансовые потери для бюджета России.

Выборочные проверки для контроля перевозок

Для решения проблемы Путин сообщил, что по его поручению таможенные службы начали организацию выборочных проверок грузовых автомобилей на границе.

Проверки направлены на выявление грузов, перевозимых без необходимых документов.

Контроль помогает предотвратить незаконное перемещение товаров и обеспечить соблюдение налогового законодательства.

Президент подчеркнул, что усиленный контроль уже начинает приносить результаты, и проблема постепенно регулируется.

Финансовый ущерб для бюджета России

Путин также отметил, что перевозка товаров без документов наносит значительный ущерб российскому бюджету:

Потери оцениваются в десятки миллиардов рублей ежегодно.

Контрабандные и незадекларированные товары обходят налоговый учет, что отражается на доходах государства.

Таким образом, борьба с незаконными перевозками грузов стала важной задачей для федеральных органов власти.

Позиция Казахстана по ситуации на границе

Ситуацию прокомментировали и в Казахстане. Согласно пресс-службе комитета госдоходов Минфина страны, по состоянию на 17 ноября:

Скоплений автовозов на границе с Россией не наблюдается.

Пункты пропуска работают в штатном режиме, соблюдая нормы пропускной способности.

Эти данные показывают, что, по официальной версии Казахстана, проблем с пропуском грузов нет, однако российская сторона фиксирует случаи нарушения правил перевозки.

Выводы и перспективы