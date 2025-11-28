Путин предупредил о конфискации товаров из Казахстана на границе с Россией с 2026 года

Российский президент Владимир Путин заявил, что с наступающего года таможня РФ получит право изымать импортные товары из Казахстана при отсутствии необходимых документов. Об этом он сообщил по итогам своего визита в Кыргызстан, где принимал участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: © kremlin.ru

Новые правила работы российской таможни

По словам президента РФ, уже с 2026 года российские таможенные органы при выборочных проверках товаров, ввозимых из Казахстана, будут требовать полный пакет документов.

«Со следующего года наша таможня при выборочной проверке будет требовать наличия всех необходимых документов. А если их не будет, ну, тогда мы назад их отправлять не будем. Я думаю, что таможни [России и Казахстана] между собой договорятся вплоть до конфискации, наверное», — отметил Путин 27 ноября на пресс-подходе в Кыргызстане.

Это означает, что в случае отсутствия деклараций или иных обязательных документов груз может быть конфискован, а не просто возвращён на территорию Казахстана.

Причины новых мер

В 2025 году на российско-казахстанской границе неоднократно наблюдались значительные пробки из грузовиков. Обе стороны обвиняли друг друга в создании препятствий для свободного движения товаров.

Казахстанские власти указывали на проблемы на стороне России.

Российские чиновники обвиняли Казахстан в недостаточной подготовке документов и оформлении грузов.

Путин подчеркнул, что новые меры направлены на упрощение контроля и повышение ответственности при пересечении границы, чтобы избежать подобных коллапсов в будущем.

Последствия для бизнеса и перевозчиков

Эксперты отмечают, что новые правила могут серьёзно повлиять на работу перевозчиков и торговые потоки между странами:

Повышается риски для компаний , которые не смогут предоставить полный комплект документов.

Возможна конфискация груза , что приведёт к финансовым потерям.

Возникает необходимость более тщательной подготовки документов и соблюдения всех требований таможни.

Дальнейшее сотрудничество России и Казахстана

Президент РФ выразил надежду, что таможенные службы двух стран смогут договориться о совместных правилах работы, чтобы минимизировать конфликты и ускорить пропуск товаров на границе.

Таким образом, с 2026 года въезд товаров из Казахстана в Россию будет строго контролироваться, а ответственность за правильное оформление документов ляжет на компании-импортеры и перевозчиков.