Tele2, Altel и Beeline сделали заявление о подорожании тарифов для казахстанцев

Сотовые операторы Казахстана — Tele2 , Altel и Beeline — сообщили о грядущем увеличении абонентской платы по ряду тарифных планов. Решение вступит в силу в конце декабря и начале января и затронет значительную часть пользователей мобильной связи, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Почему операторы повышают стоимость услуг

Рост затрат на инфраструктуру

По данным компаний, повышение абонентской платы является вынужденной мерой. Сотовые операторы объясняют решение увеличением расходов на:

развитие телеком-инфраструктуры;

модернизацию существующих сетей;

техническое обслуживание оборудования;

расширение пропускной способности и улучшение качества связи.

Изменения налогового законодательства

Отдельно подчеркивается влияние новых налоговых требований, которые увеличили финансовую нагрузку на операторов связи. Это, по их словам, вынудило компании пересмотреть текущие тарифы.

Что предлагают взамен: дополнительные ресурсы и контент-сервисы

Tele2 заявляет, что в рамках обновления тарифов пользователи получат дополнительные преимущества:

увеличение объемов услуг в ряде тарифных планов;

доступ к сервису QINO;

бесплатный просмотр 80 телеканалов;

доступ к онлайн-кинотеатрам Megogo, PlanB и Tvigle.

Доступ к этим медиаплатформам будет бесплатным до 31 января 2026 года, что должно частично компенсировать повышение стоимости.

Сроки пересмотра тарифов

Tele2 и Altel

Изменение стоимости абонентской платы вступит в силу 25 декабря 2025 года. Компании не уточняют, насколько именно вырастут цены, но часть тарифов будет обновлена с расширенными возможностями.

Beeline

У крупнейшего игрока рынка — Beeline — корректировка цен запланирована на 1 января 2026 года. Компания также предупреждает, что изменения затронут только отдельные тарифные линейки.

Что это означает для абонентов