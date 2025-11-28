18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.11.2025, 06:50

Tele2, Altel и Beeline сделали заявление о подорожании тарифов для казахстанцев

Новости Казахстана 0 892

Сотовые операторы Казахстана — Tele2, Altel и Beeline — сообщили о грядущем увеличении абонентской платы по ряду тарифных планов. Решение вступит в силу в конце декабря и начале января и затронет значительную часть пользователей мобильной связи, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему операторы повышают стоимость услуг

Рост затрат на инфраструктуру

По данным компаний, повышение абонентской платы является вынужденной мерой. Сотовые операторы объясняют решение увеличением расходов на:

  • развитие телеком-инфраструктуры;

  • модернизацию существующих сетей;

  • техническое обслуживание оборудования;

  • расширение пропускной способности и улучшение качества связи.

Изменения налогового законодательства

Отдельно подчеркивается влияние новых налоговых требований, которые увеличили финансовую нагрузку на операторов связи. Это, по их словам, вынудило компании пересмотреть текущие тарифы.

Что предлагают взамен: дополнительные ресурсы и контент-сервисы

Tele2 заявляет, что в рамках обновления тарифов пользователи получат дополнительные преимущества:

  • увеличение объемов услуг в ряде тарифных планов;

  • доступ к сервису QINO;

  • бесплатный просмотр 80 телеканалов;

  • доступ к онлайн-кинотеатрам Megogo, PlanB и Tvigle.

Доступ к этим медиаплатформам будет бесплатным до 31 января 2026 года, что должно частично компенсировать повышение стоимости.

Сроки пересмотра тарифов

Tele2 и Altel

Изменение стоимости абонентской платы вступит в силу 25 декабря 2025 года. Компании не уточняют, насколько именно вырастут цены, но часть тарифов будет обновлена с расширенными возможностями.

Beeline

У крупнейшего игрока рынка — Beeline — корректировка цен запланирована на 1 января 2026 года. Компания также предупреждает, что изменения затронут только отдельные тарифные линейки.

Что это означает для абонентов

  • Стоимость мобильных услуг вырастет у большинства операторов одновременно — в конце декабря и начале января.

  • Изменения обусловлены техническими и финансовыми факторами, включая обновление инфраструктуры и налоговые поправки.

  • В ряде тарифов появятся дополнительные ресурсы и бесплатный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам, но только на ограниченный срок.

0
11
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь