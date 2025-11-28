Tele2, Altel и Beeline сделали заявление о подорожании тарифов для казахстанцев

Сотовые операторы Казахстана — Tele2, Altel и Beeline — сообщили о грядущем увеличении абонентской платы по ряду тарифных планов. Решение вступит в силу в конце декабря и начале января и затронет значительную часть пользователей мобильной связи, сообщает Lada.kz.
По данным компаний, повышение абонентской платы является вынужденной мерой. Сотовые операторы объясняют решение увеличением расходов на:
развитие телеком-инфраструктуры;
модернизацию существующих сетей;
техническое обслуживание оборудования;
расширение пропускной способности и улучшение качества связи.
Отдельно подчеркивается влияние новых налоговых требований, которые увеличили финансовую нагрузку на операторов связи. Это, по их словам, вынудило компании пересмотреть текущие тарифы.
Tele2 заявляет, что в рамках обновления тарифов пользователи получат дополнительные преимущества:
увеличение объемов услуг в ряде тарифных планов;
доступ к сервису QINO;
бесплатный просмотр 80 телеканалов;
доступ к онлайн-кинотеатрам Megogo, PlanB и Tvigle.
Доступ к этим медиаплатформам будет бесплатным до 31 января 2026 года, что должно частично компенсировать повышение стоимости.
Изменение стоимости абонентской платы вступит в силу 25 декабря 2025 года. Компании не уточняют, насколько именно вырастут цены, но часть тарифов будет обновлена с расширенными возможностями.
У крупнейшего игрока рынка — Beeline — корректировка цен запланирована на 1 января 2026 года. Компания также предупреждает, что изменения затронут только отдельные тарифные линейки.
Стоимость мобильных услуг вырастет у большинства операторов одновременно — в конце декабря и начале января.
Изменения обусловлены техническими и финансовыми факторами, включая обновление инфраструктуры и налоговые поправки.
В ряде тарифов появятся дополнительные ресурсы и бесплатный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам, но только на ограниченный срок.
Комментарии0 комментарий(ев)