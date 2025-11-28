Ушла из жизни известная казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова

Стало известно о кончине Дили Ибрагимовой, одной из самых узнаваемых фигур казахстанской спортивной журналистики. На протяжении многих лет она была ведущей спортивных новостей на телеканалах «Хабар» и КТК , завоевывая уважение коллег и зрителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Карьера и вклад в журналистику

Диля Ибрагимова посвятила журналистике значительную часть своей жизни. Она:

Вела спортивные передачи на крупнейших казахстанских телеканалах;

Стала примером профессионализма и гражданской позиции для молодого поколения журналистов;

Внесла заметный вклад в развитие отечественной спортивной журналистики, заслужив любовь зрителей.

Министерство культуры и информации Казахстана подчеркнуло, что ее образ навсегда останется в памяти народа как символ преданности профессии и высокого профессионального стандарта.

Реакция официальных органов

Ведомство выразило глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Дили Ибрагимовой, отметив:

«Диля Ибрагимова долгие годы вела спортивные новости на телеканалах "Хабар" и КТК, была одной из самых известных и любимых фигур казахстанской спортивной журналистики. Ее светлый образ и профессиональные качества станут примером для будущих поколений».

Болезнь и последние годы жизни

Несколько лет назад Диле был поставлен диагноз прогрессивная многоочаговая лейкоэнцефалопатия — редкое и тяжелое заболевание, которое повлияло на здоровье журналистки в последние годы.