Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.11.2025, 07:33

Мгновенные переводы из РФ в Казахстан по номеру телефона – новый сервис ВТБ

Новости Казахстана

Клиенты ВТБ Казахстан получили возможность удобно и быстро получать переводы из России напрямую на свои карты или текущие счета, используя всего лишь номер телефона отправителя. Новая услуга значительно упрощает процесс денежных переводов и сокращает время зачисления средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: the-golden-calf.com
Фото: the-golden-calf.com

Как работает сервис «Входящие переводы по СБП»

Банк ВТБ Казахстан официально объявил о запуске сервиса «Входящие переводы по Системе быстрых платежей (СБП) по номеру телефона».

Основные особенности нового сервиса:

  • Прямое зачисление на карту или текущий счет – деньги поступают на счет получателя без дополнительных действий со стороны клиента.

  • Использование номера телефона – для перевода не требуется вводить реквизиты счета, что делает процесс проще и безопаснее.

  • Скорость транзакций – переводы выполняются практически мгновенно благодаря участию банков России в СБП.

Преимущества для клиентов

Внедрение такой технологии предоставляет клиентам ВТБ Казахстан ряд существенных преимуществ:

  1. Удобство – достаточно знать только номер телефона получателя, чтобы отправить деньги из России.

  2. Безопасность – минимизируется риск ошибок при вводе банковских реквизитов.

  3. Скорость – средства поступают на счет в кратчайшие сроки, что особенно важно для срочных переводов.

  4. Простота использования – перевод можно оформить через привычные мобильные приложения или интернет-банкинг, без необходимости посещать отделение банка.

Перспективы и дальнейшее развитие

Запуск сервиса «Входящие переводы по СБП» открывает новые возможности для клиентов ВТБ Казахстан, особенно для тех, кто регулярно получает денежные переводы из России. В будущем банк планирует расширять функционал и улучшать интеграцию с другими системами быстрых платежей, чтобы сделать трансграничные переводы еще более удобными и доступными.

3
0
0
