Мгновенные переводы из РФ в Казахстан по номеру телефона – новый сервис ВТБ

Клиенты ВТБ Казахстан получили возможность удобно и быстро получать переводы из России напрямую на свои карты или текущие счета, используя всего лишь номер телефона отправителя. Новая услуга значительно упрощает процесс денежных переводов и сокращает время зачисления средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Банк ВТБ Казахстан официально объявил о запуске сервиса «Входящие переводы по Системе быстрых платежей (СБП) по номеру телефона».
Основные особенности нового сервиса:
Прямое зачисление на карту или текущий счет – деньги поступают на счет получателя без дополнительных действий со стороны клиента.
Использование номера телефона – для перевода не требуется вводить реквизиты счета, что делает процесс проще и безопаснее.
Скорость транзакций – переводы выполняются практически мгновенно благодаря участию банков России в СБП.
Внедрение такой технологии предоставляет клиентам ВТБ Казахстан ряд существенных преимуществ:
Удобство – достаточно знать только номер телефона получателя, чтобы отправить деньги из России.
Безопасность – минимизируется риск ошибок при вводе банковских реквизитов.
Скорость – средства поступают на счет в кратчайшие сроки, что особенно важно для срочных переводов.
Простота использования – перевод можно оформить через привычные мобильные приложения или интернет-банкинг, без необходимости посещать отделение банка.
Запуск сервиса «Входящие переводы по СБП» открывает новые возможности для клиентов ВТБ Казахстан, особенно для тех, кто регулярно получает денежные переводы из России. В будущем банк планирует расширять функционал и улучшать интеграцию с другими системами быстрых платежей, чтобы сделать трансграничные переводы еще более удобными и доступными.
Комментарии0 комментарий(ев)