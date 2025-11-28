18+
28.11.2025, 08:38

Штраф без объяснений: инспектор обязан назвать причину, а водитель вправе вызвать прокурора

Новости Казахстана 0 602

Казахстанские водители часто сталкиваются с проверками и рейдами сотрудников полиции. Разобраться в своих правах и обязанностях поможет понимание действующего законодательства и грамотная стратегия общения с инспектором, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Новые правила работы дорожных инспекторов

Осенью 2025 года МВД Казахстана уточнило порядок действий сотрудников дорожной полиции:

  • Инспекторы могут останавливать автомобили не только на улице, но и на точках отстоя.

  • Для остановки используются жест руки, жезл и свисток.

  • Ранее полиция имела право останавливать авто лишь во время патрулирования улиц.

Эти изменения требуют от водителей понимания своих прав и правильного поведения при встрече с инспектором.

Основные права и обязанности водителя при остановке

Юрист-консультант Михаил Будянский отмечает, что водитель имеет право:

  • Запросить служебное удостоверение инспектора.

  • Потребовать маршрутную карту экипажа.

  • Узнать причину остановки автомобиля.

  • Попросить показать фиксацию совершенного правонарушения.

  • Вести собственную видеофиксацию.

  • Заявить о несогласии с причиной штрафа в протоколе.

  • Написать объяснительную о причинах несогласия со штрафом.

  • Вызвать дежурного прокурора или старшего инспектора при нарушении закона со стороны полиции.

Важно: не стоит вступать в спор, если автомобиль остановили только для проверки документов. Как поясняет Будянский, конфликт часто возникает, когда водитель начинает кричать или спорить без веской причины. Иногда авто останавливают в рамках оперативно-профилактических мероприятий, и инспекторы могут не объяснять причину сразу.

Как действовать при проверке документов

При остановке водитель может показать документы как в цифровом виде, так и в бумажном варианте.

Если инспектор предлагает пройти с ним к служебному автомобилю, водитель вправе спросить:

  • «Для чего?»

  • «Зачем?»

Инспектор обязан объяснить детали предполагаемого нарушения или причину проверки на алкоголь/наркотики. В таких случаях водитель обязан выполнять законные требования, включая передачу транспортного средства при необходимости.

Оспаривание действий инспектора

Водитель имеет право обжаловать любое действие сотрудника полиции, однако важно не провоцировать проверку.

Примеры ошибок водителей:

  • Резкая видеосъемка инспектора с угрозой жалобы.

  • Несоблюдение правил дорожного движения перед остановкой, например, проезд на красный свет.

В таких случаях инспектор вправе принять меры, и претензии водителя будут необоснованными.

Несогласие с выписанным штрафом

Если водитель не согласен с административным протоколом, нужно:

  1. Сделать запись в протоколе:
    «Не согласен с нарушением, объяснение на отдельном листе».

  2. Попросить бланк объяснительной и подробно изложить обстоятельства.

Важно: отказ от штрафа с объяснением автоматически исключает возможность оплаты с 50% скидкой. Штраф будет числиться до решения суда. Оспорить его можно только через местный административный суд.

Действия при явных нарушениях инспектора

Если сотрудник полиции ведет себя некорректно (удерживает документы, не показывает нарушение), водитель может:

  • Позвонить на 102 в дежурную часть.

  • Вызвать дежурного прокурора или направить отдельный экипаж для фиксации действий инспектора.

Пример обращения:

«Здравствуйте! Меня остановил инспектор с таким-то именем и фамилией, не предъявив нарушение, удерживает мои документы. Все требования выполнены. Прошу направить старшего инспектора или дежурного прокурора на место.»

После прибытия старшего или прокурора водитель пишет заявление с описанием инцидента. Внутренняя служба оценивает действия сотрудника и принимает решение.

0
0
0
