Штраф без объяснений: инспектор обязан назвать причину, а водитель вправе вызвать прокурора

Казахстанские водители часто сталкиваются с проверками и рейдами сотрудников полиции. Разобраться в своих правах и обязанностях поможет понимание действующего законодательства и грамотная стратегия общения с инспектором, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Осенью 2025 года МВД Казахстана уточнило порядок действий сотрудников дорожной полиции:
Инспекторы могут останавливать автомобили не только на улице, но и на точках отстоя.
Для остановки используются жест руки, жезл и свисток.
Ранее полиция имела право останавливать авто лишь во время патрулирования улиц.
Эти изменения требуют от водителей понимания своих прав и правильного поведения при встрече с инспектором.
Юрист-консультант Михаил Будянский отмечает, что водитель имеет право:
Запросить служебное удостоверение инспектора.
Потребовать маршрутную карту экипажа.
Узнать причину остановки автомобиля.
Попросить показать фиксацию совершенного правонарушения.
Вести собственную видеофиксацию.
Заявить о несогласии с причиной штрафа в протоколе.
Написать объяснительную о причинах несогласия со штрафом.
Вызвать дежурного прокурора или старшего инспектора при нарушении закона со стороны полиции.
Важно: не стоит вступать в спор, если автомобиль остановили только для проверки документов. Как поясняет Будянский, конфликт часто возникает, когда водитель начинает кричать или спорить без веской причины. Иногда авто останавливают в рамках оперативно-профилактических мероприятий, и инспекторы могут не объяснять причину сразу.
При остановке водитель может показать документы как в цифровом виде, так и в бумажном варианте.
Если инспектор предлагает пройти с ним к служебному автомобилю, водитель вправе спросить:
«Для чего?»
«Зачем?»
Инспектор обязан объяснить детали предполагаемого нарушения или причину проверки на алкоголь/наркотики. В таких случаях водитель обязан выполнять законные требования, включая передачу транспортного средства при необходимости.
Водитель имеет право обжаловать любое действие сотрудника полиции, однако важно не провоцировать проверку.
Примеры ошибок водителей:
Резкая видеосъемка инспектора с угрозой жалобы.
Несоблюдение правил дорожного движения перед остановкой, например, проезд на красный свет.
В таких случаях инспектор вправе принять меры, и претензии водителя будут необоснованными.
Если водитель не согласен с административным протоколом, нужно:
Сделать запись в протоколе:
«Не согласен с нарушением, объяснение на отдельном листе».
Попросить бланк объяснительной и подробно изложить обстоятельства.
Важно: отказ от штрафа с объяснением автоматически исключает возможность оплаты с 50% скидкой. Штраф будет числиться до решения суда. Оспорить его можно только через местный административный суд.
Если сотрудник полиции ведет себя некорректно (удерживает документы, не показывает нарушение), водитель может:
Позвонить на 102 в дежурную часть.
Вызвать дежурного прокурора или направить отдельный экипаж для фиксации действий инспектора.
Пример обращения:
«Здравствуйте! Меня остановил инспектор с таким-то именем и фамилией, не предъявив нарушение, удерживает мои документы. Все требования выполнены. Прошу направить старшего инспектора или дежурного прокурора на место.»
После прибытия старшего или прокурора водитель пишет заявление с описанием инцидента. Внутренняя служба оценивает действия сотрудника и принимает решение.
