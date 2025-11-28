18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.11.2025, 08:57

Обломки ракеты с Байконура нашли в казахстанской степи — что произошло (видео)

Новости Казахстана 0 673

Жители области Улытау стали свидетелями необычного происшествия: после запуска ракеты с Байконура в степи были обнаружены обломки конструкции. Местные жители сняли видео с находкой и поделились кадрами в соцсетях, вызвав волну обсуждений и догадок о происхождении металлических предметов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

На дороге нашли «части ракеты»

Автор видеозаписи предположил, что «наверное, нос ракеты упал», а обломки «рассыпались прямо на дороге». Несмотря на визуальный эффект, опасности для местных жителей, по официальным данным, не было.

Минцифры Казахстана успокаивает население

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана прокомментировали инцидент:

«27 ноября 2025 года с космодрома Байконур в 14:27 по времени Астаны успешно осуществлён пуск ракеты-носителя "Союз МС-28" с пилотируемым кораблём. Пуск прошёл штатно. Первая ступень ракеты упала в назначенные районы, вдали от населённых пунктов в области Улытау. Риски для населения отсутствуют».

На месте происшествия работают представители ГК «Роскосмос» и экологи из Казахстана и России. Проводятся измерения и отбор проб. По предварительным данным, угрозы экологии не зафиксировано.

Инцидент с кабиной обслуживания

Между тем в сети появились сообщения, что под 31-й площадкой Байконура после запуска ракеты Союз МС-28 обрушилась металлическая конструкция — кабина обслуживания.

В «Роскосмосе» сообщили DW, что при осмотре стартового комплекса выявлены повреждения ряда элементов стартового стола. В ведомстве заверили, что для восстановления имеются все необходимые резервные элементы, и ремонт будет проведён в ближайшее время.

Итог

Хотя обломки и напугали местных жителей, специалисты заверяют: риск для населения отсутствует, а экология в зоне падения первой ступени не пострадала. Сотрудники Роскосмоса уже работают над устранением повреждений на стартовой площадке.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь