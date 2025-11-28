Обломки ракеты с Байконура нашли в казахстанской степи — что произошло (видео)

Жители области Улытау стали свидетелями необычного происшествия: после запуска ракеты с Байконура в степи были обнаружены обломки конструкции. Местные жители сняли видео с находкой и поделились кадрами в соцсетях, вызвав волну обсуждений и догадок о происхождении металлических предметов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Роскосмос

На дороге нашли «части ракеты»

Автор видеозаписи предположил, что «наверное, нос ракеты упал», а обломки «рассыпались прямо на дороге». Несмотря на визуальный эффект, опасности для местных жителей, по официальным данным, не было.

Минцифры Казахстана успокаивает население

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана прокомментировали инцидент:

«27 ноября 2025 года с космодрома Байконур в 14:27 по времени Астаны успешно осуществлён пуск ракеты-носителя "Союз МС-28" с пилотируемым кораблём. Пуск прошёл штатно. Первая ступень ракеты упала в назначенные районы, вдали от населённых пунктов в области Улытау. Риски для населения отсутствуют».

На месте происшествия работают представители ГК «Роскосмос» и экологи из Казахстана и России. Проводятся измерения и отбор проб. По предварительным данным, угрозы экологии не зафиксировано.

Инцидент с кабиной обслуживания

Между тем в сети появились сообщения, что под 31-й площадкой Байконура после запуска ракеты Союз МС-28 обрушилась металлическая конструкция — кабина обслуживания.

В «Роскосмосе» сообщили DW, что при осмотре стартового комплекса выявлены повреждения ряда элементов стартового стола. В ведомстве заверили, что для восстановления имеются все необходимые резервные элементы, и ремонт будет проведён в ближайшее время.

Итог

Хотя обломки и напугали местных жителей, специалисты заверяют: риск для населения отсутствует, а экология в зоне падения первой ступени не пострадала. Сотрудники Роскосмоса уже работают над устранением повреждений на стартовой площадке.