18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.11.2025, 09:50

Казахстанцы массово «сбрасывают» рубли и покупают доллары: причины

Новости Казахстана 0 852

В Казахстана с января по октябрь 2025 года наблюдается резкий рост спроса на иностранную валюту, прежде всего на доллар США (USD) и китайский юань (CNY). По данным Национального банка, продажи долларов увеличились почти в два раза — с 120,389 млрд тенге в январе до 232,758 млрд тенге в октябре, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В последние месяцы казахстанские граждане массово избавляются от российских рублей, отмечают банки и обменные пункты. Причины такого резкого оттока валюты связаны с политической и экономической нестабильностью в России, а также с ростом неопределенности на финансовых рынках.

По словам экономистов, доверие к рублю падает на фоне инфляции и колебаний курса.

«Казахстанцы всё чаще переводят сбережения в более стабильные валюты, такие как доллар США или евро, чтобы сохранить покупательную способность», — отмечает ведущий аналитик одного из казахстанских банков.

Аналитика: что происходит с обменными операциями

Согласно данным обменных пунктов, спрос на рубли снизился почти в два раза за последние кварталы. В то же время увеличивается спрос на доллары и тенге. Жители крупных городов, таких как Алматы и Астана, активно меняют рубли на национальную валюту или хранят сбережения в иностранной валюте.

Эксперты связывают это с растущей потребностью населения в стабильности. Особенно это заметно на фоне сезонного увеличения расходов и предстоящих праздников, когда люди стремятся обезопасить свои финансовые резервы.

Влияние на банки и финансовую стабильность

Отток рубля сказывается и на банковской системе. Банки вынуждены регулировать ликвидность и повышать комиссии за операции с российской валютой. Некоторые кредитные организации уже заявили о снижении объёмов выдачи кредитов в рублях, а также о пересмотре условий обмена валюты для клиентов.

Финансовые аналитики предупреждают: массовый отказ от рубля может усилить колебания на валютном рынке и привести к повышенной волатильности курса тенге.

Прогноз экспертов: к чему готовиться дальше

Экономисты прогнозируют, что тенденция к отказу от рубля продолжится. В ближайшие месяцы население будет активнее переводить свои сбережения в более стабильные валюты.

Власти Казахстана следят за ситуацией, но пока прямых мер по стабилизации рубля не предпринимают, отмечая, что основной упор делается на укрепление национальной валюты и стимулирование внутреннего спроса.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь