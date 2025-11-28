Казахстанцы массово «сбрасывают» рубли и покупают доллары: причины

В Казахстана с января по октябрь 2025 года наблюдается резкий рост спроса на иностранную валюту, прежде всего на доллар США (USD) и китайский юань (CNY). По данным Национального банка, продажи долларов увеличились почти в два раза — с 120,389 млрд тенге в январе до 232,758 млрд тенге в октябре, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

В последние месяцы казахстанские граждане массово избавляются от российских рублей, отмечают банки и обменные пункты. Причины такого резкого оттока валюты связаны с политической и экономической нестабильностью в России, а также с ростом неопределенности на финансовых рынках.

По словам экономистов, доверие к рублю падает на фоне инфляции и колебаний курса.

«Казахстанцы всё чаще переводят сбережения в более стабильные валюты, такие как доллар США или евро, чтобы сохранить покупательную способность», — отмечает ведущий аналитик одного из казахстанских банков.

Аналитика: что происходит с обменными операциями

Согласно данным обменных пунктов, спрос на рубли снизился почти в два раза за последние кварталы. В то же время увеличивается спрос на доллары и тенге. Жители крупных городов, таких как Алматы и Астана, активно меняют рубли на национальную валюту или хранят сбережения в иностранной валюте.

Эксперты связывают это с растущей потребностью населения в стабильности. Особенно это заметно на фоне сезонного увеличения расходов и предстоящих праздников, когда люди стремятся обезопасить свои финансовые резервы.

Влияние на банки и финансовую стабильность

Отток рубля сказывается и на банковской системе. Банки вынуждены регулировать ликвидность и повышать комиссии за операции с российской валютой. Некоторые кредитные организации уже заявили о снижении объёмов выдачи кредитов в рублях, а также о пересмотре условий обмена валюты для клиентов.

Финансовые аналитики предупреждают: массовый отказ от рубля может усилить колебания на валютном рынке и привести к повышенной волатильности курса тенге.

Прогноз экспертов: к чему готовиться дальше

Экономисты прогнозируют, что тенденция к отказу от рубля продолжится. В ближайшие месяцы население будет активнее переводить свои сбережения в более стабильные валюты.

Власти Казахстана следят за ситуацией, но пока прямых мер по стабилизации рубля не предпринимают, отмечая, что основной упор делается на укрепление национальной валюты и стимулирование внутреннего спроса.