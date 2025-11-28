18+
28.11.2025, 10:48

Британия дала «Лукойлу» свободу действий — казахстанские месторождения под угрозой или в безопасности?

Новости Казахстана

Правительство Великобритании выдало генеральную лицензию компании Lukoil International GmbH, структуре, которая владеет международными активами российской нефтегазовой компании «Лукойл». Об этом сообщило Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) при Министерстве финансов Соединённого Королевства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: © lukoil.ru
Фото: © lukoil.ru

Лицензия позволяет компании проводить финансовые операции до 26 февраля 2026 года, однако власти Великобритании оставляют за собой право отозвать её в любой момент.

Как будут обрабатываться средства под санкциями

Согласно тексту лицензии, все средства, направленные Lukoil International или её дочерним компаниям, должны поступать на замороженный счёт, если структура всё ещё контролируется ПАО «Лукойл». Только после официального снятия контроля эти деньги могут быть использованы для операций.

Британские финансовые учреждения получили разрешение на обработку платежей в рамках допустимых операций, что позволяет компании поддерживать международную деятельность при соблюдении ограничений.

Санкции Великобритании и США

В октябре 2025 года Великобритания и США включили «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом санкции США не касаются транзакций с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией «Тенгизшевройл».

Британские ограничения также не распространяются на месторождение Карачаганак в Казахстане, что позволяет компании продолжать работу на стратегически важных для страны нефтегазовых объектах.

Активы «Лукойла» в Казахстане

Российская компания сохраняет значительное присутствие в Казахстане:

  • 100% ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» – завод по производству смазочных масел в Алматинской области.

  • 5% участия в проекте «Тенгизшевройл» – одном из крупнейших нефтегазовых проектов страны.

  • 13,5% в «Карачаганак Petroleum Operating» – важное газоконденсатное месторождение.

В 2023 году «Лукойл» и «КазМунайГаз» подписали соглашения по освоению участков недр «Каламкас-море», «Хазар» и «Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря. Российская компания владеет 50%-ной долей участия в этих проектах, что делает её ключевым игроком в развитии нефтегазовой отрасли страны.

