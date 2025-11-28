Порядок оплаты за пересдачу теории на водительские права разъяснили в Казахстане

Жители Казахстана получили приятную новость: при повторной сдаче теоретического экзамена на водительские права повторная оплата государственной пошлины не требуется. Об этом 28 ноября 2025 года сообщили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Вопрос казахстанца: нужно ли платить повторно?

Житель страны обратился к специалистам с конкретным вопросом:

"Я не сдал теоретический экзамен с первой попытки. Нужно ли мне повторно оплачивать госпошлину?"

Это один из самых частых вопросов среди тех, кто готовится получить водительское удостоверение, особенно учитывая, что сдача теории порой требует нескольких попыток.

Ответ специалистов: плата взимается только за выдачу удостоверения

В пресс-службе корпорации разъяснили, что повторная госпошлина при пересдаче экзамена не начисляется:

Госпошлина оплачивается лишь один раз — за изготовление водительского удостоверения;

Повторные попытки сдачи теории или практики не требуют дополнительной оплаты ;

Это решение направлено на поддержку граждан, повышающих квалификацию и стремящихся получить права.

Практическая польза

Такая мера облегчает процесс получения прав и снижает финансовое давление на будущих водителей:

Сдача теоретического экзамена становится менее стрессовой;

Люди могут спокойно готовиться и пересдавать тест без лишних расходов;

Это также стимулирует более ответственное отношение к подготовке, поскольку финансовый фактор больше не является препятствием.

Вывод

Повторная сдача теории на водительские права в Казахстане не требует дополнительной оплаты, госпошлина начисляется только один раз при изготовлении удостоверения. Такая практика делает процесс получения водительских прав более доступным и прозрачным для граждан.