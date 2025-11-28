Порядок оплаты за пересдачу теории на водительские права разъяснили в Казахстане

Жители Казахстана получили приятную новость: при повторной сдаче теоретического экзамена на водительские права повторная оплата государственной пошлины не требуется. Об этом 28 ноября 2025 года сообщили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Житель страны обратился к специалистам с конкретным вопросом:
"Я не сдал теоретический экзамен с первой попытки. Нужно ли мне повторно оплачивать госпошлину?"
Это один из самых частых вопросов среди тех, кто готовится получить водительское удостоверение, особенно учитывая, что сдача теории порой требует нескольких попыток.
В пресс-службе корпорации разъяснили, что повторная госпошлина при пересдаче экзамена не начисляется:
Госпошлина оплачивается лишь один раз — за изготовление водительского удостоверения;
Повторные попытки сдачи теории или практики не требуют дополнительной оплаты;
Это решение направлено на поддержку граждан, повышающих квалификацию и стремящихся получить права.
Такая мера облегчает процесс получения прав и снижает финансовое давление на будущих водителей:
Сдача теоретического экзамена становится менее стрессовой;
Люди могут спокойно готовиться и пересдавать тест без лишних расходов;
Это также стимулирует более ответственное отношение к подготовке, поскольку финансовый фактор больше не является препятствием.
Повторная сдача теории на водительские права в Казахстане не требует дополнительной оплаты, госпошлина начисляется только один раз при изготовлении удостоверения. Такая практика делает процесс получения водительских прав более доступным и прозрачным для граждан.
