18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.11.2025, 11:46

Минздрав Казахстана пересматривает тарифы «скорой помощи» в вечернее и ночное время — что изменится для граждан

Новости Казахстана 0 420

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало на портале «Открытые НПА» проект документа, предполагающий пересмотр стоимости вызовов скорой помощи в нерабочие часы. Речь идет о тарифах на обслуживание обращений IV категории срочности — тех, которые поступают вечером, ночью и в выходные дни, когда поликлиники закрыты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Планируемое повышение стоимости

Согласно краткому содержанию проекта, министерство предлагает увеличить размер возмещения затрат за ночные и вечерние вызовы. Тариф для одного прикрепленного гражданина планируется поднять с нынешних 340 тенге до 360 тенге.

В ведомстве поясняют, что корректировка стоимости необходима для укрепления материально-технической базы службы и более оперативного реагирования на обращения населения.

Ожидаемые результаты и аргументация ведомства

В проекте указано, что повышение тарифов должно обеспечить:

  • более быстрое реагирование бригад на вызовы в часы пиковой нагрузки;

  • улучшение качества медицинской помощи, особенно в период, когда поликлиники не принимают пациентов;

  • поддержку растущего объема обращений, что наблюдается преимущественно в вечернее и ночное время;

  • повышение эффективности работы экстренных служб и упрощение доступа к медпомощи для граждан.

По оценке министерства, пересмотр тарифов позволит службе скорой помощи устойчиво компенсировать затраты и обеспечивать своевременное обслуживание пациентов по всей стране.

Процедура обсуждения и реакция общества

Опубликованный сегодня проект предполагается обсуждать до 15 декабря. Однако первые комментарии уже появились — и среди них есть критические.

Некоторые пользователи портала заявили, что дискуссия проходит формально. В частности, казахстанец Андрей Суханов отметил, что полноценное обсуждение невозможно, поскольку на сайте отсутствуют необходимые документы:

«Это фикция, а не публичное обсуждение! При отсутствии самого проекта НПА, пояснительной записки и сравнительной таблицы на портале, как этого требует действующее законодательство, его публичное обсуждение не представляется возможным!»

Что будет дальше

После завершения периода общественного обсуждения документ может быть доработан с учетом замечаний и предложений. Затем проект, возможно, будет направлен на согласование и принятие в установленном порядке. Минздрав отмечает, что цель инициативы — адаптировать тарифы к текущей нагрузке на службы скорой помощи и обеспечить устойчивое финансирование в периоды высокой потребности граждан в экстренной медпомощи.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь