Минздрав Казахстана пересматривает тарифы «скорой помощи» в вечернее и ночное время — что изменится для граждан

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало на портале «Открытые НПА» проект документа, предполагающий пересмотр стоимости вызовов скорой помощи в нерабочие часы. Речь идет о тарифах на обслуживание обращений IV категории срочности — тех, которые поступают вечером, ночью и в выходные дни, когда поликлиники закрыты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: ortcom.kz

Планируемое повышение стоимости

Согласно краткому содержанию проекта, министерство предлагает увеличить размер возмещения затрат за ночные и вечерние вызовы. Тариф для одного прикрепленного гражданина планируется поднять с нынешних 340 тенге до 360 тенге.

В ведомстве поясняют, что корректировка стоимости необходима для укрепления материально-технической базы службы и более оперативного реагирования на обращения населения.

Ожидаемые результаты и аргументация ведомства

В проекте указано, что повышение тарифов должно обеспечить:

более быстрое реагирование бригад на вызовы в часы пиковой нагрузки;

улучшение качества медицинской помощи , особенно в период, когда поликлиники не принимают пациентов;

поддержку растущего объема обращений , что наблюдается преимущественно в вечернее и ночное время;

повышение эффективности работы экстренных служб и упрощение доступа к медпомощи для граждан.

По оценке министерства, пересмотр тарифов позволит службе скорой помощи устойчиво компенсировать затраты и обеспечивать своевременное обслуживание пациентов по всей стране.

Процедура обсуждения и реакция общества

Опубликованный сегодня проект предполагается обсуждать до 15 декабря. Однако первые комментарии уже появились — и среди них есть критические.

Некоторые пользователи портала заявили, что дискуссия проходит формально. В частности, казахстанец Андрей Суханов отметил, что полноценное обсуждение невозможно, поскольку на сайте отсутствуют необходимые документы:

«Это фикция, а не публичное обсуждение! При отсутствии самого проекта НПА, пояснительной записки и сравнительной таблицы на портале, как этого требует действующее законодательство, его публичное обсуждение не представляется возможным!»

Что будет дальше

После завершения периода общественного обсуждения документ может быть доработан с учетом замечаний и предложений. Затем проект, возможно, будет направлен на согласование и принятие в установленном порядке. Минздрав отмечает, что цель инициативы — адаптировать тарифы к текущей нагрузке на службы скорой помощи и обеспечить устойчивое финансирование в периоды высокой потребности граждан в экстренной медпомощи.