28.11.2025, 12:12

Важное заявление Нацбанка: принято решение по базовой ставке в Казахстане

Новости Казахстана 0 663

Сегодня, 10 октября 2025 года, Национальный банк Казахстана принял решение о базовой ставке. Согласно официальному сообщению, ставка осталась на прежнем уровне 18% годовых с коридором ±1 процентный пункт, сообщает Lada.kz. 

Решение Нацбанка: что важно знать

В пресс-релизе регулятора отмечается:

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18% годовых. Решение опирается на обновлённые прогнозы макроэкономических показателей и баланс рисков инфляции».

Таким образом, ставка осталась без изменений, несмотря на текущие экономические вызовы.

Базовая ставка: зачем она нужна

Базовая ставка — это ключевой инструмент денежно-кредитной политики Нацбанка. Она определяет:

  • под какой процент банки могут занимать деньги у регулятора;

  • какие процентные ставки будут по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

Важный момент: изменения базовой ставки начинают ощутимо влиять на инфляцию не сразу, а примерно через 12–18 месяцев. В краткосрочной перспективе эффект от корректировки ставки обычно слабее.

Динамика базовой ставки в 2025 году

С начала 2025 года Нацбанк уже шесть раз рассматривал вопрос базовой ставки:

  1. 17 января – ставка оставлена на уровне 15,25%.

  2. 7 марта – повышение до 16,5% из-за обновлённых прогнозов по инфляции и росту экономики.

  3. 11 апреля – ставка сохранена на уровне 16,5%, учитывая баланс рисков и текущую инфляцию.

  4. 5 июня – ставка осталась на 16,5%, исходя из анализа фактических данных.

  5. 29 августа – ставка оставалась 16,5%, на основании обновлённых прогнозов.

  6. 10 октября – повышение до 18%.

Таким образом, октябрьское решение стало первым повышением за последние месяцы и шестым заседанием по ставке в 2025 году.

Как изменение ставки влияет на экономику

Повышение или снижение базовой ставки оказывает прямое влияние на:

  • уровень инфляции — через процентные ставки на денежном рынке;

  • поведение бизнеса и населения — повышение ставки делает кредиты дороже, что стимулирует экономию и замедляет рост цен;

  • обменный курс тенге — более высокая ставка укрепляет национальную валюту, а снижение — ослабляет её.

Пример механизма: при повышении ставки кредиты становятся дороже, люди и компании меньше тратят, что замедляет рост цен и сдерживает инфляцию.

График заседаний и принятие решений

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка проводит заседания восемь раз в год по заранее утверждённому графику. Именно этот орган принимает решение о повышении, снижении или сохранении базовой ставки.

