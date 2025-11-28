18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.11.2025, 13:54

Почему у казахстанцев украли 31 декабря

Новости Казахстана 0 623

31 декабря в Казахстане официально остался рабочим днём. В ряде стран постсоветского пространства этот день считается выходным, но у нас он включён в производственный календарь, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал "Уральская Неделя".

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

Почему в Казахстане «лишили» праздничного дня

Люди, особенно женщины, жалуются, что не остаётся времени подготовиться к празднованию, сделать покупки, оформить подарки и приготовить праздничный стол. При этом в государственных органах, таких как парламент, министерства и акиматы, 31 декабря фактически никто не работает — залы пустуют, заседания не проводятся. Это вызывает недовольство: если власть отдыхает, почему простые граждане должны трудиться?

Что говорит календарь на 2025–2026 Новый год

Производственный календарь на 2025–2026 годы утвердил 31 декабря как рабочий день. В результате казахстанцы официально отдохнут только четыре дня подряд с 1 по 4 января 2026 года. Из них два дня — суббота и воскресенье, что делает «праздничными» рабочими днями только 1 и 2 января. 5 и 6 января снова рабочие дни, а 7 января — выходной в честь православного Рождества. Таким образом, у большинства граждан в декабре будет девять выходных дней, включая стандартные субботы и воскресенья, а для тех, кто трудится по шести­дневной неделе, количество выходных составит всего пять дней.

Почему решение воспринимается как несправедливое

Многие граждане считают такое решение несправедливым. Рабочий день 31 декабря часто формальный: сотрудники либо отпрашиваются, либо работают «для галочки». В то же время чиновники и представители «элиты» фактически отдыхают — в госучреждениях не проводятся совещания, залы пустуют, очередей нет. На этом фоне обычные люди лишаются возможности спокойно подготовиться к празднику, и ощущение контраста вызывает справедливое недовольство.

Сравнение: как «тратят» 31 декабря в соседних странах

Сторонники идеи сделать 31 декабря выходным часто приводят опыт соседних стран. В Азербайджане этот день является официальным выходным, в Беларуси Минтруд предусмотрел перенос рабочих дней, чтобы 31 декабря можно было отдыхать. В России традиционно устраивают длинные новогодние каникулы, иногда до двенадцати дней, а в Кыргызстане 31 декабря также делают выходным, а праздничные дни растягивают на несколько дней. Такой опыт усиливает недовольство казахстанцев: если у соседей 31 декабря — день отдыха, почему в Казахстане он остаётся рабочим?

Вывод

Производственный календарь на 2025–2026 годы фактически лишает казахстанцев возможности встретить Новый год спокойно и подготовиться к празднику. Рабочий день 31 декабря остаётся формальным барьером для отдыха, а короткие новогодние выходные не компенсируют его потерю. На фоне того, что чиновники и «элита» 31 декабря фактически отдыхают, обычные граждане ощущают несправедливость и недовольство, вынужденно совмещая работу с подготовкой к празднику.

