Крах тенге в Казахстане отменяется — Тимур Сулейменов успокоил страну

Сегодня, 28 ноября 2025 года, глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов выступил с важными разъяснениями для граждан, обеспокоенных возможным обвалом тенге. На брифинге он подробно объяснил, почему паниковать пока не стоит, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Ситуация на рынке: укрепление тенге и тревоги населения

Журналисты обратили внимание на недавнее укрепление национальной валюты по отношению к доллару. Несмотря на позитивные цифры, у населения сохраняется тревога: многие опасаются, что это всего лишь временное явление или «затишье перед бурей».

На вопрос о возможном резком падении тенге Тимур Сулейменов ответил категорично:

"Да нет, конечно."

Два ключевых тренда, влияющих на курс

Глава Нацбанка пояснил, что сейчас на валютном рынке действуют сразу два противоположных фактора:

Рост спроса на доллар

С одной стороны, казахстанские предприятия и домохозяйства активно закупают товары перед вступлением в силу новых налоговых правил. С 1 января ставка НДС вырастет с 12% до 16%, поэтому многие стараются импортировать технику и электронику в декабре, чтобы сэкономить. Это повышает спрос на доллар, так как импорт осуществляется через долларовые контракты. Привлекательность тенговых инструментов

С другой стороны, повышение базовой ставки до 18% в октябре сделало вложения в тенге более выгодными для международных инвесторов. Этот фактор сдерживает курс и даже способствует укреплению национальной валюты, несмотря на растущий спрос на доллар.

Вывод Нацбанка

Таким образом, по словам Тимура Сулейменова, резких колебаний национальной валюты в ближайшее время не ожидается. Политика Центробанка направлена на стабилизацию курса и создание привлекательных условий для инвестиций в тенге.