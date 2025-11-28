Газ или миллиарды: что важнее для Казахстана

Правительство Казахстана продолжает регулировать рынок сжиженного нефтяного газа (СНГ) и не планирует запрещать его использование в качестве топлива для автомобилей, сообщает Lada.kz со ссылкой на petrocouncil.kz.

Фото: кадр YouTube

Роль СНГ в экономике и транспортной отрасли

В обществе продолжаются дискуссии о значимости сжиженного газа. Одни эксперты считают его востребованным и сравнительно недорогим топливом, которое наносит меньше вреда окружающей среде по сравнению с бензином и дизельным топливом. Другие видят в пропан-бутане ценное сырье для химической промышленности, способное приносить больше дохода при переработке в высокомаржинальную продукцию.

По данным Министерства энергетики, с 2022 по 2025 год спрос на СНГ в Казахстане вырос почти на 25% — с 2 до 2,5 млн тонн в год. Количество автомобилей, использующих газ, увеличилось на 40% — с 491 тыс. до 695 тыс. машин. С учётом общего числа зарегистрированных авто (почти 6,8 млн на 1 сентября 2025 года), свыше 10% автопарка страны работает на СНГ.

В 2024 году на внутреннем рынке распределение газа выглядело так: 65% использовалось в автотранспорте, 25% — промышленными предприятиями, 10% — населением через газораспределительные установки и баллоны.

Производство и крупнейшие производители

В 2024 году Казахстан произвел более 3 млн тонн СНГ на 11 предприятиях, включая крупные НПЗ (Атырауский, Павлодарский, Шымкентский), газоперерабатывающие заводы (КазГПЗ и GPC) и нефтедобывающие компании, такие как «Тенгизшевройл» (ТШО), «СНПС-Актобемунайгаз», «Казгермунай», «Жаикмунай», «Казахойл Актобе» и «Саутс Ойл».

Примерно 42% производства приходится на ТШО. Минэнерго управляет объемами, выпускаемыми девятью компаниями, почти 1,8 млн тонн в 2024 году. Потребности внутреннего рынка при этом превысили 2,4 млн тонн.

Компании, работающие на условиях СРП или стабилизированного контракта, такие как ТШО и Nostrum Oil & Gas, освобождены от обязательств поставлять СНГ внутрь страны. Тем не менее, ТШО согласовал поставку 268 тыс. тонн газа на внутренний рынок в 2025 году.

Связь с нефтегазохимической отраслью

СНГ также используется в новых промышленных проектах. Например, 550 тыс. тонн газа направляется на завод KPI по выпуску полипропилена, еще 340 тыс. тонн — на будущий завод по выпуску бутадиеновых каучуков. В перспективе ТШО может полностью сосредоточить производство СНГ на внутреннем рынке.

1 июля 2026 года в Атырауской области планируется запуск завода для отделения пропан-бутана из газа месторождения Кашаган, с производительностью 700 тыс. тонн — почти четверть от общего объема страны. Часть продукции будет продаваться по регулируемым ценам, часть — направляться на нефтегазохимические проекты.

Госрегулирование и внутренний рынок

Минэнерго продолжает регулировать объемы поставок СНГ по регионам и устанавливает предельные цены для внутреннего рынка. Экспорт пропан-бутана запрещен, импорт возможен только для внутреннего потребления.

До 2026 года планируется автоматизация распределения газа и учета бытовых баллонов (около 250 тыс. штук), что позволит акиматам эффективнее контролировать поставки по квотам.

Качество и проблемы поставок

Продавцы отмечают, что качество газа варьируется. Например, бутан в смеси с пропаном плохо горит зимой, снижая спрос. Также «социальный» газ по регулируемым ценам поставляется на нефтехимические заводы («Нефтехим Ltd» и ШХК), что ограничивает их возможности по экспорту.

Развитие нефтегазохимии

В Атырауской области создана СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» площадью 3615 га для развития нефтегазохимии. Среди участников — завод KPI и строящееся предприятие по выпуску полиэтилена «Силлено». Инвестиции составили более 1,3 трлн тенге, создано 1556 рабочих мест, продукция — на 213 млрд тенге.

Дорожная карта развития нефтегазохимии на 2024–2030 годы предполагает увеличение производства до 3 млн тонн в год, реализацию шести проектов стоимостью $15 млрд и создание 20 тыс. новых рабочих мест.

Завод KPI постепенно наращивает производство полипропилена: 117,3 тыс. тонн в 2023 году, 247,6 тыс. тонн в 2024 году, планируется 400 тыс. тонн в 2025 году.

Цены и внутренний рынок

СНГ продается по регулируемым ценам: 72–112 тенге за литр в зависимости от региона. Для сравнения, в соседних странах цены выше: Кыргызстан — 160 тенге, Россия — 190, Азербайджан — 200, Таджикистан — 325 тенге. Правительство постепенно повышает цены, чтобы довести их до себестоимости и обеспечить доход производителям.

Запрет на экспорт действует с ноября 2023 года, за исключением компаний, работающих по СРП или стабилизированным контрактам. Спрос на газ продолжает расти — ежедневно в Астане на 50 автомобилей устанавливают ГБО, что требует дальнейшего строительства заводов и увеличения производства.