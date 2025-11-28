Начало 2026 года обещает шок для казахстанцев: Нацбанк предупреждает о трудностях

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что старт 2026 года станет испытанием для бизнес-сообщества и потребителей. На брифинге 28 ноября он подробно объяснил, какие факторы создадут напряжённость в первые месяцы года и почему налоговая реформа неизбежно будет сопровождаться адаптационными трудностями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Сулейменов напомнил, что с 1 января 2026 года начинает действовать масштабная налоговая реформа, центральным элементом которой станет повышение ставки НДС с 12% до 16%.
По словам главы НБК, хотя часть бизнеса уже начала готовиться к изменениям, реальные эффекты реформы проявятся именно после получения первых деклараций и счетов:
предприниматели столкнутся с новым размером НДС;
в платежных документах появится ставка 16% вместо прежних 12%;
многие, кто ранее не являлся плательщиком НДС, впервые почувствуют налоговую нагрузку;
потребители заметят обновленные цены на товары и услуги, отражающие новый налог.
Сулейменов подчеркнул: несмотря на то что заранее спрогнозировать поведение рынка невозможно, дополнительные ценовые эффекты неизбежны.
Глава Нацбанка призвал не впадать в чрезмерный оптимизм: первые месяцы года станут своеобразным «тестом» для экономики.
Период с января по март 2026 года покажет:
насколько интенсивным окажется влияние новой налоговой политики;
как быстро бизнес адаптируется к повышению НДС;
какие категории предпринимателей столкнутся с наибольшими трудностями;
насколько заметным будет влияние реформы на розничные цены.
По его словам, адаптация будет происходить постепенно и не всегда гладко. На рынке возможны отдельные скачки и нестабильность.
Несмотря на ожидаемые сложности, Сулейменов назвал реформу экономически обоснованной. По его оценке, повышение НДС — шаг тяжёлый, но крайне нужный для долговременной устойчивости бюджета и развития экономики.
Он подчеркнул:
реформа направлена на укрепление финансовой системы;
повышение ставки позволит увеличить доходы бюджета;
адаптация бизнеса и потребителей неизбежно займёт время;
длительный эффект от реформы будет положительным, несмотря на краткосрочные трудности.
Нацбанк ожидает, что:
основные вызовы придутся на первый квартал 2026 года;
рынок постепенно «переварит» повышение НДС;
бизнес адаптирует цены, расчёты и налоговые процедуры;
потребители столкнутся с некоторым ростом расходов, но затем ситуация стабилизируется.
