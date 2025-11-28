18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
28.11.2025, 17:02

Начало 2026 года обещает шок для казахстанцев: Нацбанк предупреждает о трудностях

Новости Казахстана 0 821

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что старт 2026 года станет испытанием для бизнес-сообщества и потребителей. На брифинге 28 ноября он подробно объяснил, какие факторы создадут напряжённость в первые месяцы года и почему налоговая реформа неизбежно будет сопровождаться адаптационными трудностями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото - Caravan.kz
Фото - Caravan.kz

Рост НДС и налоговая реформа: что изменится с января

Сулейменов напомнил, что с 1 января 2026 года начинает действовать масштабная налоговая реформа, центральным элементом которой станет повышение ставки НДС с 12% до 16%.

По словам главы НБК, хотя часть бизнеса уже начала готовиться к изменениям, реальные эффекты реформы проявятся именно после получения первых деклараций и счетов:

  • предприниматели столкнутся с новым размером НДС;

  • в платежных документах появится ставка 16% вместо прежних 12%;

  • многие, кто ранее не являлся плательщиком НДС, впервые почувствуют налоговую нагрузку;

  • потребители заметят обновленные цены на товары и услуги, отражающие новый налог.

Сулейменов подчеркнул: несмотря на то что заранее спрогнозировать поведение рынка невозможно, дополнительные ценовые эффекты неизбежны.

Почему ожидания должны быть сдержанными

Глава Нацбанка призвал не впадать в чрезмерный оптимизм: первые месяцы года станут своеобразным «тестом» для экономики.

Период с января по март 2026 года покажет:

  • насколько интенсивным окажется влияние новой налоговой политики;

  • как быстро бизнес адаптируется к повышению НДС;

  • какие категории предпринимателей столкнутся с наибольшими трудностями;

  • насколько заметным будет влияние реформы на розничные цены.

По его словам, адаптация будет происходить постепенно и не всегда гладко. На рынке возможны отдельные скачки и нестабильность.

«Тяжёлое, но необходимое решение»: позиция Национального банка

Несмотря на ожидаемые сложности, Сулейменов назвал реформу экономически обоснованной. По его оценке, повышение НДС — шаг тяжёлый, но крайне нужный для долговременной устойчивости бюджета и развития экономики.

Он подчеркнул:

  • реформа направлена на укрепление финансовой системы;

  • повышение ставки позволит увеличить доходы бюджета;

  • адаптация бизнеса и потребителей неизбежно займёт время;

  • длительный эффект от реформы будет положительным, несмотря на краткосрочные трудности.

Что ждать в ближайшие месяцы

Нацбанк ожидает, что:

  • основные вызовы придутся на первый квартал 2026 года;

  • рынок постепенно «переварит» повышение НДС;

  • бизнес адаптирует цены, расчёты и налоговые процедуры;

  • потребители столкнутся с некоторым ростом расходов, но затем ситуация стабилизируется.

