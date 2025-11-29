18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.11.2025, 19:17

Вытрезвитель вместо скорой: тренер по боксу в Казахстане умер из-за равнодушия

Новости Казахстана

26-летний спортсмен из Западного Казахстана, тренер по боксу Жандос Куаныш, скончался в Алматы после того, как в критическом состоянии был отправлен в вытрезвитель, а не в медицинское учреждение. Семья погибшего уверена: своевременная помощь могла спасти ему жизнь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Tengrinews.kz (Жандос Куаныш. Фото предоставлено семьей)
Tengrinews.kz (Жандос Куаныш. Фото предоставлено семьей)

Что произошло в Алматы

Жандос Куаныш прибыл в Алматы 1 ноября вместе со своими воспитанниками для участия в соревнованиях. На следующий день он зашел в одно из городских кафе, чтобы перекусить. По словам его матери, Жанаргуль Махмутовны, камеры видеонаблюдения фиксировали, что мужчина был полностью трезв и вел себя уверенно.

«На камерах видно, что он четко двигается и разговаривает по телефону. После еды ему внезапно стало плохо — началась рвота, затем он потерял сознание», — рассказала мама.

Однако сотрудники ресторана вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, обратились в полицию.

Трагическая ошибка полиции

По словам семьи, прибывшие полицейские не оказали медицинскую помощь и не вызвали врачей. Вместо этого Жандоса отвезли в медицинский вытрезвитель.

«Он смог назвать свои имя и фамилию, но его всё равно увезли, как будто он был пьяным», — подчеркнула мать.

3 ноября родственники пытались дозвониться до Жандоса. Им сообщили, что он находится в вытрезвителе, но поначалу утверждали, что с ним «всё нормально».

От вытрезвителя — к больнице

Когда родственник наконец приехал за Жандосом, он уже находился без сознания. Сначала его пытались принять в частной клинике, но там отказались из-за тяжёлого состояния. Затем спортсмен был доставлен в областную больницу, где МРТ показало кровоизлияние в мозг.

«Ему сделали срочную операцию, но Жандос впал в кому. Через восемь дней он умер», — рассказывает мама.

Семья обвиняет в трагедии равнодушие работников ресторана, полиции и вытрезвителя.

Попытки добиться справедливости

Родные направили жалобы в прокуратуру, но пока сталкиваются с молчанием и отписками. Семья опасается, что дело могут замять.

«Если бы вовремя вызвали скорую, если бы оценили его состояние как медицинское, он мог бы жить», — говорит мама.

Позиция полиции

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что проводится служебная проверка. Изучаются видеозаписи, объяснения сотрудников полиции, специалистов вытрезвителя и очевидцев.

«Если будут выявлены нарушения закона или служебной дисциплины, будут приняты меры. Мы заинтересованы в объективном и прозрачном разбирательстве», — заявили в ведомстве, выразив соболезнования родным.

