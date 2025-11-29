18+
28.11.2025, 20:42

Что ждёт китайские автомобили в Казахстане с нового года

Новости Казахстана 0 368

Китай готовит новые правила для автомобильного экспорта, и это уже серьёзно повлияет на рынок Казахстана. Редакция kolesa.kz обсудила с Ленмаром Рамазаном, руководителем компании Chinacars из Шанхая, как изменится частный импорт, какие схемы обхода запрета рассматривают и чего ожидать от цен в 2026 году, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Новые правила Китая: что изменится с 1 января 2026 года

Министерство коммерции КНР утвердило новые требования для экспорта автомобилей. С 2026 года:

  • Б/у автомобили смогут покидать страну только после 180 дней с момента регистрации.

  • Любые машины, зарегистрированные хоть на один день, формально становятся подержанными и могут экспортироваться.

  • Возможность вывоза «с завода» без регистрации сохраняется лишь при наличии специального разрешения производителя.

«Если раньше мы могли оформить экспорт за один день, теперь придётся ждать минимум полгода», — отмечает Ленмар Рамазан.

Разрешение от завода: новая бюрократическая реальность

Чтобы вывозить авто, зарегистрированное менее 180 дней, потребуется официальное разрешение от завода. По словам Рамазана, документ будет иметь QR- или штрихкод с указанием конкретного VIN-кода автомобиля, подтверждающий право на экспорт.

На практике детали пока неизвестны — ни внешнего вида документа, ни алгоритма получения экспортной лицензии пока нет.

Старые схемы и новые ограничения

Некоторые бренды, например Zeekr и Link&Co, позволяют вывозить автомобили напрямую с завода без постановки на учёт. Эта схема работает уже более года и, по словам Рамазана, будет действовать и в 2026 году.

С брендами вроде Li Auto и Lixiang ситуация сложнее: экспорт строго контролируется, и частным компаниям договориться практически невозможно. Возможны «серые схемы» — модификация авто и выдача документов под другим брендом, но их легальность и эффективность пока под вопросом.

Держать машины на складах: практично или нет?

Теоретически, китайские компании могли бы создавать склады и держать автомобили 180 дней перед экспортом. Но на практике это невыгодно:

  • Автомобили быстро устаревают: через полгода модели могут обновиться и потерять в цене.

  • Законодательство внутри Китая или в странах импорта может измениться за этот период.

Поэтому большинство компаний будут искать альтернативные схемы: либо получать разрешения от заводов, либо модифицировать автомобили под другие документы.

Слухи о налогах и реальные факторы удорожания

Слухи о введении нового экспортного налога — лишь слухи. Реальные причины повышения цен на китайские автомобили в 2026 году:

  • Сокращение субсидий на производство и покупку авто в Китае.

  • Контроль экспорта через аффилированные компании заводов, забирающих большую часть маржи.

  • Возможные «серые схемы» обхода правил, повышающие стоимость.

  • Замороженный капитал при ожидании 180 дней, что увеличивает расходы на финансирование.

Рамазан подчеркивает: «Подорожание автомобилей в 2026 году неизбежно».

Итог: официальные поставки могут выиграть

Частные экспортёры столкнутся с трудностями, но это может быть выгодно официальным дистрибьюторам:

  • У них есть разрешения на экспорт от заводов.

  • Конкуренция на рынке снизится.

Однако вопрос остаётся открытым: захотят ли покупатели приобретать китайские автомобили в тех же объёмах, что и 2–3 года назад, при новых правилах и более высоких ценах?

