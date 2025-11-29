Что ждёт китайские автомобили в Казахстане с нового года

Китай готовит новые правила для автомобильного экспорта, и это уже серьёзно повлияет на рынок Казахстана. Редакция kolesa.kz обсудила с Ленмаром Рамазаном, руководителем компании Chinacars из Шанхая, как изменится частный импорт, какие схемы обхода запрета рассматривают и чего ожидать от цен в 2026 году, сообщает Lada.kz.
Министерство коммерции КНР утвердило новые требования для экспорта автомобилей. С 2026 года:
Б/у автомобили смогут покидать страну только после 180 дней с момента регистрации.
Любые машины, зарегистрированные хоть на один день, формально становятся подержанными и могут экспортироваться.
Возможность вывоза «с завода» без регистрации сохраняется лишь при наличии специального разрешения производителя.
«Если раньше мы могли оформить экспорт за один день, теперь придётся ждать минимум полгода», — отмечает Ленмар Рамазан.
Чтобы вывозить авто, зарегистрированное менее 180 дней, потребуется официальное разрешение от завода. По словам Рамазана, документ будет иметь QR- или штрихкод с указанием конкретного VIN-кода автомобиля, подтверждающий право на экспорт.
На практике детали пока неизвестны — ни внешнего вида документа, ни алгоритма получения экспортной лицензии пока нет.
Некоторые бренды, например Zeekr и Link&Co, позволяют вывозить автомобили напрямую с завода без постановки на учёт. Эта схема работает уже более года и, по словам Рамазана, будет действовать и в 2026 году.
С брендами вроде Li Auto и Lixiang ситуация сложнее: экспорт строго контролируется, и частным компаниям договориться практически невозможно. Возможны «серые схемы» — модификация авто и выдача документов под другим брендом, но их легальность и эффективность пока под вопросом.
Теоретически, китайские компании могли бы создавать склады и держать автомобили 180 дней перед экспортом. Но на практике это невыгодно:
Автомобили быстро устаревают: через полгода модели могут обновиться и потерять в цене.
Законодательство внутри Китая или в странах импорта может измениться за этот период.
Поэтому большинство компаний будут искать альтернативные схемы: либо получать разрешения от заводов, либо модифицировать автомобили под другие документы.
Слухи о введении нового экспортного налога — лишь слухи. Реальные причины повышения цен на китайские автомобили в 2026 году:
Сокращение субсидий на производство и покупку авто в Китае.
Контроль экспорта через аффилированные компании заводов, забирающих большую часть маржи.
Возможные «серые схемы» обхода правил, повышающие стоимость.
Замороженный капитал при ожидании 180 дней, что увеличивает расходы на финансирование.
Рамазан подчеркивает: «Подорожание автомобилей в 2026 году неизбежно».
Частные экспортёры столкнутся с трудностями, но это может быть выгодно официальным дистрибьюторам:
У них есть разрешения на экспорт от заводов.
Конкуренция на рынке снизится.
Однако вопрос остаётся открытым: захотят ли покупатели приобретать китайские автомобили в тех же объёмах, что и 2–3 года назад, при новых правилах и более высоких ценах?
Комментарии0 комментарий(ев)