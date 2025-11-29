В Казахстане открыли горячую линию из-за массовых задержек авиарейсов

Комитет гражданской авиации совместно с Авиационной администрацией Казахстана открыл круглосуточный колл-центр для помощи пассажирам, столкнувшимся с задержками авиарейсов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: gov.kz

Зачем создан колл-центр

В условиях участившихся задержек вылетов пассажиры нередко испытывают сложности с получением оперативной информации. Новый колл-центр работает 24/7 и предназначен для того, чтобы в любой момент предоставить данные о статусе рейсов и помочь путешественникам с возникающими вопросами.

Контакты для уточнения статуса рейса

Пассажиры могут обратиться за актуальной информацией напрямую в авиакомпании или соответствующие аэропорты. Указаны следующие телефонные номера:

Авиакомпании:

Air Astana: +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77

FlyArystan: +7 727 331 10 10 (WhatsApp: +7 702 702 02 27)

SCAT: +7 7252 99 88 80

Qazaq Air: +7 727 356 14 14

Авиационная администрация Казахстана: +7 7172 79 82 13

Аэропорты:

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев: +7 7172 702 999

Международный аэропорт Алматы: +7 727 228 00 19

Рекомендации для путешественников

Комитет советует пассажирам самостоятельно проверять статус рейсов на официальных сайтах авиакомпаний перед выездом в аэропорт. Это поможет избежать лишних ожиданий и заранее спланировать своё время.

Причина задержек

Ранее сообщалось, что рейсы Airbus авиакомпаний Air Astana и FlyArystan задерживаются из-за обязательного обновления программного обеспечения, необходимого для соблюдения стандартов безопасности полётов. Эти работы проводятся прямо в аэропортах базирования, что временно влияет на графики вылетов.