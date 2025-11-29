В Казахстане открыли горячую линию из-за массовых задержек авиарейсов

Комитет гражданской авиации совместно с Авиационной администрацией Казахстана открыл круглосуточный колл-центр для помощи пассажирам, столкнувшимся с задержками авиарейсов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
В условиях участившихся задержек вылетов пассажиры нередко испытывают сложности с получением оперативной информации. Новый колл-центр работает 24/7 и предназначен для того, чтобы в любой момент предоставить данные о статусе рейсов и помочь путешественникам с возникающими вопросами.
Пассажиры могут обратиться за актуальной информацией напрямую в авиакомпании или соответствующие аэропорты. Указаны следующие телефонные номера:
Авиакомпании:
Air Astana: +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77
FlyArystan: +7 727 331 10 10 (WhatsApp: +7 702 702 02 27)
SCAT: +7 7252 99 88 80
Qazaq Air: +7 727 356 14 14
Авиационная администрация Казахстана: +7 7172 79 82 13
Аэропорты:
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев: +7 7172 702 999
Международный аэропорт Алматы: +7 727 228 00 19
Комитет советует пассажирам самостоятельно проверять статус рейсов на официальных сайтах авиакомпаний перед выездом в аэропорт. Это поможет избежать лишних ожиданий и заранее спланировать своё время.
Ранее сообщалось, что рейсы Airbus авиакомпаний Air Astana и FlyArystan задерживаются из-за обязательного обновления программного обеспечения, необходимого для соблюдения стандартов безопасности полётов. Эти работы проводятся прямо в аэропортах базирования, что временно влияет на графики вылетов.
