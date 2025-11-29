От рассрочки к реальной картине долгов: что меняется для казахстанцев

В стране готовят реформу системы покупок в рассрочку по модели Buy Now, Pay Later (BNPL). Сейчас большинство таких сделок не считается официальным кредитом и не отражается в кредитной истории, из-за чего банки не видят реальную нагрузку заемщиков. Национальный банк сообщил, что порядок в этой сфере будет наведен, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: shoppingpmr.com

Почему возникла необходимость менять систему

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов пояснил, что сегодня рассрочки в Казахстане условно делятся на два направления:

Рассрочки через банки второго уровня — они регулируются государством и учитываются как полноценные кредиты.

Рассрочки от продавцов без участия банков — автосалоны, застройщики, маркетплейсы и другие компании предоставляют их напрямую. Этот сегмент не контролируется вообще.

По его словам, такая модель вводит потребителей в зону риска.

“Когда человек берет рассрочку, он фактически оформляет кредит. Но юридически это так не называется, поэтому его интересы не защищены. Долг есть, обязанность платить есть, но кредитные бюро этого не видят. В итоге банки не могут оценить реальную картину его долговой нагрузки. Это неправильно”, — отметил Сулейменов.

Что конкретно планируют изменить

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов рассказал, что основную работу по реформе будет проводить Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Ключевая идея — передавать данные обо всех рассрочках в кредитные бюро, включая сделки, оформленные вне банковской системы.

“Сейчас часть долгов людей находится в серой зоне. Из-за этого они могут набирать больше обязательств, чем способны погасить. Чтобы макропруденциальные меры работали, мы должны видеть весь объем долгов. Это критически важно”, — подчеркнул Баймагамбетов.

Иными словами, государство хочет приравнять любые рассрочки к финансовым обязательствам, которые отражаются в кредитной истории.

Контекст: регулирование маркетплейсов и прозрачность цен

Ранее вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что на маркетплейсах усилят контроль за ценообразованием и ограничат комиссии посредников.

Также предлагается ввести двойные цены:

одна — при оплате полной стоимости,

другая — при покупке в рассрочку.

Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова объяснила цель нововведения:

“Покупатель должен ясно видеть, сколько он переплачивает. Наличная цена — одна, цена в рассрочку — другая. Это честно”.

Что изменится для покупателей

Если реформа будет принята, последствия будут ощутимыми: