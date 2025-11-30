Ночная катастрофа в Алматы: есть пострадавшие, а машины превратились в груду металла (видео)

Крупная авария произошла в Алматы в ночь на 30 ноября на мосту Рыскулова – Суюнбая. В результате столкновения сразу четырех автомобилей травмы получили несколько человек. На место были вызваны бригады скорой помощи, а детали происшествия сейчас выясняют полицейские, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Как развивались события: машина на высокой скорости спровоцировала цепную аварию

По предварительным данным, водитель Chery Tiggo, ехавший по проспекту Рыскулова в восточном направлении и державшийся крайней левой полосы, заметил в зеркале заднего вида автомобиль, который стремительно приближался.

Чтобы избежать удара, водитель попытался перестроиться, однако следующий за ним Haval все же задел машину. После первого столкновения ситуация стремительно вышла из-под контроля.

Выезд на встречную полосу и лобовое столкновение

Столкнувшийся Haval выбросило на встречную полосу. Там автомобиль последовательно задел Hongqi, предположительно использовавшийся как такси, а затем на полном ходу врезался в Audi A6.

По словам очевидцев, именно Audi смогла остановить машину, которая после удара полностью потеряла управление.

Пострадавшие: тяжелые травмы и поврежденные авто

Авария привела к нескольким серьезным травмам:

Водитель Audi получил тяжелые повреждения. Удар был настолько сильным, что его тело деформировало рулевую колонку и пробило лобовое стекло.

Два пассажира Hongqi , находившиеся на заднем сиденье, также пострадали. У молодой женщины предполагается перелом ноги — заднюю дверь автомобиля буквально срезало ударом Haval.

Данные о других пострадавших уточняются.

Очевидцы отмечают, что Audi сразу после столкновения начал задымляться, но возгорания удалось избежать.

Работа экстренных служб и проверка обстоятельств

На место аварии прибыли несколько бригад скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавших, а точное их количество устанавливается.

Правоохранительные органы продолжают выяснять причины жесткого ночного ДТП и скорость движения участников аварии.