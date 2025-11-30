Ночная катастрофа в Алматы: есть пострадавшие, а машины превратились в груду металла (видео)

Крупная авария произошла в Алматы в ночь на 30 ноября на мосту Рыскулова – Суюнбая. В результате столкновения сразу четырех автомобилей травмы получили несколько человек. На место были вызваны бригады скорой помощи, а детали происшествия сейчас выясняют полицейские, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По предварительным данным, водитель Chery Tiggo, ехавший по проспекту Рыскулова в восточном направлении и державшийся крайней левой полосы, заметил в зеркале заднего вида автомобиль, который стремительно приближался.
Чтобы избежать удара, водитель попытался перестроиться, однако следующий за ним Haval все же задел машину. После первого столкновения ситуация стремительно вышла из-под контроля.
Столкнувшийся Haval выбросило на встречную полосу. Там автомобиль последовательно задел Hongqi, предположительно использовавшийся как такси, а затем на полном ходу врезался в Audi A6.
По словам очевидцев, именно Audi смогла остановить машину, которая после удара полностью потеряла управление.
Авария привела к нескольким серьезным травмам:
Водитель Audi получил тяжелые повреждения. Удар был настолько сильным, что его тело деформировало рулевую колонку и пробило лобовое стекло.
Два пассажира Hongqi, находившиеся на заднем сиденье, также пострадали. У молодой женщины предполагается перелом ноги — заднюю дверь автомобиля буквально срезало ударом Haval.
Данные о других пострадавших уточняются.
Очевидцы отмечают, что Audi сразу после столкновения начал задымляться, но возгорания удалось избежать.
На место аварии прибыли несколько бригад скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавших, а точное их количество устанавливается.
Правоохранительные органы продолжают выяснять причины жесткого ночного ДТП и скорость движения участников аварии.
Фото: Zakon.kz
Обстоятельства аварии устанавливаются.
