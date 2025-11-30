С 2026 года налоги и штрафы будут оставаться в регионах Казахстана

С 2026 года регионы Казахстана получат значительную финансовую самостоятельность: часть налогов и все административные штрафы будут направляться прямо в местные бюджеты. Такое решение призвано укрепить доходную базу регионов и повысить эффективность бюджетного планирования, сообщили в Миннацэкономики страны, передает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба Министерства национальной экономики РК

Налоги для регионов: новые источники дохода

Согласно планам Миннацэкономики, в бюджеты районов будут поступать:

Индивидуальный подоходный налог от малого и среднего бизнеса;

Корпоративный подоходный налог от МСБ;

Все административные штрафы.

Это решение позволит укрепить финансовую независимость местных органов власти и стимулировать развитие малых городов и сельских территорий.

Система региональных стандартов: базовая инфраструктура для всех

На панельной сессии в рамках диалог-платформы сельских акимов первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин представил Систему региональных стандартов (СРС).

СРС — это перечень обязательных объектов и услуг в социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре, которыми должны быть обеспечены жители всех населенных пунктов, от крупных городов до сел.

Ключевые направления СРС:

Образование и здравоохранение;

Социальное обеспечение;

Инженерная и транспортная инфраструктура, дорожная сеть;

Культура и спорт;

Безопасность и экология;

Инфокоммуникации, бытовые услуги;

Досуг и отдых.

По словам Амрина, внедрение СРС позволит сократить диспропорции в доступе к базовой инфраструктуре и повысить эффективность планирования бюджетов на местах.

Рост доходов местных бюджетов

Азамат Амрин отметил, что за последние пять лет (2020–2024) доходы региональных бюджетов Казахстана выросли почти в два раза — с 3,1 до 7,9 триллионов тенге (с 6,1 до 15,5 миллиардов долларов).

Такой рост стал возможен благодаря увеличению налоговой базы и усилиям по улучшению управления финансами на местах.

Программа «С дипломом — в село»: расширение на малые города пока под вопросом

На диалог-платформе также обсуждалась возможность включения малых городов численностью до 15 тысяч человек в программу «С дипломом — в село», направленную на привлечение специалистов в медицину, образование и социальную сферу.

Вице-министр Бауыржан Омарбеков пояснил, что расширение программы на малые города может привести к оттоку специалистов из сельской местности. Поэтому пока программа сохраняется исключительно для сельских населенных пунктов, хотя малые города также нуждаются в кадровой поддержке.