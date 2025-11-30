18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.11.2025, 07:55

С 2026 года налоги и штрафы будут оставаться в регионах Казахстана

Новости Казахстана 0 600

С 2026 года регионы Казахстана получат значительную финансовую самостоятельность: часть налогов и все административные штрафы будут направляться прямо в местные бюджеты. Такое решение призвано укрепить доходную базу регионов и повысить эффективность бюджетного планирования, сообщили в Миннацэкономики страны, передает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба Министерства национальной экономики РК
© Photo : Пресс-служба Министерства национальной экономики РК

Налоги для регионов: новые источники дохода

Согласно планам Миннацэкономики, в бюджеты районов будут поступать:

  • Индивидуальный подоходный налог от малого и среднего бизнеса;

  • Корпоративный подоходный налог от МСБ;

  • Все административные штрафы.

Это решение позволит укрепить финансовую независимость местных органов власти и стимулировать развитие малых городов и сельских территорий.

Система региональных стандартов: базовая инфраструктура для всех

На панельной сессии в рамках диалог-платформы сельских акимов первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин представил Систему региональных стандартов (СРС).

СРС — это перечень обязательных объектов и услуг в социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре, которыми должны быть обеспечены жители всех населенных пунктов, от крупных городов до сел.

Ключевые направления СРС:

  • Образование и здравоохранение;

  • Социальное обеспечение;

  • Инженерная и транспортная инфраструктура, дорожная сеть;

  • Культура и спорт;

  • Безопасность и экология;

  • Инфокоммуникации, бытовые услуги;

  • Досуг и отдых.

По словам Амрина, внедрение СРС позволит сократить диспропорции в доступе к базовой инфраструктуре и повысить эффективность планирования бюджетов на местах.

Рост доходов местных бюджетов

Азамат Амрин отметил, что за последние пять лет (2020–2024) доходы региональных бюджетов Казахстана выросли почти в два раза — с 3,1 до 7,9 триллионов тенге (с 6,1 до 15,5 миллиардов долларов).

Такой рост стал возможен благодаря увеличению налоговой базы и усилиям по улучшению управления финансами на местах.

Программа «С дипломом — в село»: расширение на малые города пока под вопросом

На диалог-платформе также обсуждалась возможность включения малых городов численностью до 15 тысяч человек в программу «С дипломом — в село», направленную на привлечение специалистов в медицину, образование и социальную сферу.

Вице-министр Бауыржан Омарбеков пояснил, что расширение программы на малые города может привести к оттоку специалистов из сельской местности. Поэтому пока программа сохраняется исключительно для сельских населенных пунктов, хотя малые города также нуждаются в кадровой поддержке.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь