30.11.2025, 08:17

Официальный протест МИД: Казахстан сделал заявление и обратился к Украине

Новости Казахстана 0 564

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с официальным заявлением в связи с очередной целенаправленной атакой на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в морском порту Новороссийска, сообщает Lada.kz. 

Фото: МИД РК
Фото: МИД РК

По информации ведомства, это уже третий случай нападения на исключительно гражданский объект, чья деятельность защищена нормами международного права.

КТК как опора мировой энергетической стабильности

Казахстан подчеркнул значимость КТК для глобального энергетического рынка.

«Как ответственный участник мировой энергетической системы, наша страна выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей», — заявили в МИД. Трубопровод играет ключевую роль в поддержании стабильности мировой энергетики, и любое вмешательство в его работу наносит ущерб не только отдельным странам, но и международным энергетическим потокам.

Призыв к действиям Украины и предотвращение новых инцидентов

В МИД отметили, что атака негативно сказывается на двусторонних отношениях Казахстана и Украины. В ведомстве ожидают от украинской стороны оперативных и эффективных мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Заключение

Казахстан последовательно выступает за международную безопасность энергетической инфраструктуры и считает недопустимыми любые действия, угрожающие стабильности поставок энергоносителей.

