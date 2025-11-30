18+
Важные цифры и дополнительные выплаты с 2026 года, о которых нужно знать каждому казахстанцу

Новости Казахстана 0 488

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый размер месячного расчетного показателя (МРП) — 4325 тенге. Это изменение затронет широкий спектр платежей: от социальных пособий до госпошлин и штрафов за административные нарушения. Корреспондент Kazinform подробно подсчитал, какие суммы вырастут и кто получит дополнительные выплаты, передает Lada.kz. 

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

МРП: универсальный инструмент государственных расчетов

МРП применяется почти во всех сферах финансовых отношений граждан с государством. Через него рассчитываются:

  • Социальные выплаты — пособия при рождении и уходе за детьми, подъемные для госслужащих, выплаты многодетным семьям;

  • Госпошлины — оплата документов, удостоверений личности, паспортов;

  • Штрафы — за нарушение правил дорожного движения, бытовые и административные правонарушения;

  • Другие обязательные платежи — налоги, сборы и сборы за услуги.

Таким образом, рост МРП напрямую влияет на финансовые обязательства и льготы казахстанцев.

Госпошлины в 2026 году: сколько придется платить за документы

Новый МРП влияет на оплату государственных услуг. Наиболее популярные госпошлины в 2026 году составят:

  • Удостоверение личности — 865 тенге (0,2 МРП);

  • Паспорт РК 24 страницы (для детей до 16 лет, для выезда за границу) — 17 300 тенге (4 МРП);

  • Паспорт РК 36 страниц — 34 600 тенге (8 МРП);

  • Паспорт РК 48 страниц — 51 900 тенге (12 МРП).

Госпошлины растут пропорционально МРП, что отражается на большинстве процедур оформления документов.

Социальные выплаты и пособия: кому и сколько добавят

Пособия при рождении ребенка

  • Первый, второй, третий ребенок — 164 350 тенге (38 МРП);

  • Четвертый и последующие — 272 475 тенге (63 МРП).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

  • Первый — 24 912 тенге (5,76 МРП);

  • Второй — 29 453 тенге (6,81 МРП);

  • Третий — 33 951 тенге (7,85 МРП);

  • Четвертый и более — 38 493 тенге (8,90 МРП).

Выплаты многодетным семьям

  • 4 детей — 69 330 тенге (16,03 МРП);

  • 5 детей — 86 673 тенге (20,04 МРП);

  • 6 детей — 104 016 тенге (24,05 МРП);

  • 7 детей — 121 360 тенге (28,06 МРП);

  • 8 и более — 17 300 тенге (4 МРП) на каждого ребенка.

Подъемные и жилищные льготы для специалистов

  • Подъемные для молодых специалистов, переезжающих в сельскую местность — 432 500 тенге (100 МРП);

  • Бюджетный кредит на жилье — 10 812 500 тенге (2 500 МРП) под 1% годовых.

Полевые выплаты военнослужащим

  • 5 190 тенге (1,2 МРП) в день.

Штрафы за ПДД и бытовые нарушения: что станет дороже

Почти все штрафы в Казахстане рассчитываются через МРП. Наиболее распространенные штрафы в 2026 году:

Нарушения правил дорожного движения

  • Остановка и стоянка в неположенном месте — 21 625 тенге (5 МРП) до 43 250 тенге (10 МРП);

  • Превышение скорости — 21 625 тенге (5 МРП);

  • Проезд на красный сигнал светофора — 43 250 тенге (10 МРП);

  • Несоблюдение знаков и разметки — 12 975 тенге (3 МРП);

  • Нарушения эксплуатации транспортных средств — 21 625 тенге (5 МРП);

  • Перевозка пассажиров и грузов с нарушениями — 21 625 тенге (5 МРП);

  • Нарушения ПДД пешеходами — 8 650 тенге (2 МРП).

Административные и бытовые нарушения

  • Загрязнение мест общественного пользования — 43 250 тенге (10 МРП);

  • Распитие алкоголя или появление в общественных местах в состоянии опьянения — 21 625 тенге (5 МРП);

  • Нарушение тишины ночью:

    • физические лица — 21 625 тенге (5 МРП);

    • малый бизнес и НКО — 43 250 тенге (10 МРП);

    • средний бизнес — 64 875 тенге (15 МРП);

    • крупный бизнес — 216 250 тенге (50 МРП);

  • Курение в запрещенных местах — 21 625 тенге (5 МРП);

  • Мелкое хулиганство — 86 500 тенге (20 МРП).

Вывод

Рост МРП до 4325 тенге в 2026 году повлияет на практически все финансовые обязательства и льготы казахстанцев.

  • Государственные услуги станут дороже, но социальные выплаты и пособия увеличатся пропорционально;

  • Штрафы за нарушения ПДД и административные правонарушения вырастут, что может стимулировать граждан к соблюдению правил;

  • Социальная поддержка семей, военнослужащих и специалистов увеличивается, сохраняя баланс между доходами и расходами.

Таким образом, изменения МРП — это не только рост штрафов, но и повышение социальной защищенности населения.

