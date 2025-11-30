Важные цифры и дополнительные выплаты с 2026 года, о которых нужно знать каждому казахстанцу

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый размер месячного расчетного показателя (МРП) — 4325 тенге. Это изменение затронет широкий спектр платежей: от социальных пособий до госпошлин и штрафов за административные нарушения. Корреспондент Kazinform подробно подсчитал, какие суммы вырастут и кто получит дополнительные выплаты, передает Lada.kz.
МРП применяется почти во всех сферах финансовых отношений граждан с государством. Через него рассчитываются:
Социальные выплаты — пособия при рождении и уходе за детьми, подъемные для госслужащих, выплаты многодетным семьям;
Госпошлины — оплата документов, удостоверений личности, паспортов;
Штрафы — за нарушение правил дорожного движения, бытовые и административные правонарушения;
Другие обязательные платежи — налоги, сборы и сборы за услуги.
Таким образом, рост МРП напрямую влияет на финансовые обязательства и льготы казахстанцев.
Новый МРП влияет на оплату государственных услуг. Наиболее популярные госпошлины в 2026 году составят:
Удостоверение личности — 865 тенге (0,2 МРП);
Паспорт РК 24 страницы (для детей до 16 лет, для выезда за границу) — 17 300 тенге (4 МРП);
Паспорт РК 36 страниц — 34 600 тенге (8 МРП);
Паспорт РК 48 страниц — 51 900 тенге (12 МРП).
Госпошлины растут пропорционально МРП, что отражается на большинстве процедур оформления документов.
Первый, второй, третий ребенок — 164 350 тенге (38 МРП);
Четвертый и последующие — 272 475 тенге (63 МРП).
Первый — 24 912 тенге (5,76 МРП);
Второй — 29 453 тенге (6,81 МРП);
Третий — 33 951 тенге (7,85 МРП);
Четвертый и более — 38 493 тенге (8,90 МРП).
4 детей — 69 330 тенге (16,03 МРП);
5 детей — 86 673 тенге (20,04 МРП);
6 детей — 104 016 тенге (24,05 МРП);
7 детей — 121 360 тенге (28,06 МРП);
8 и более — 17 300 тенге (4 МРП) на каждого ребенка.
Подъемные для молодых специалистов, переезжающих в сельскую местность — 432 500 тенге (100 МРП);
Бюджетный кредит на жилье — 10 812 500 тенге (2 500 МРП) под 1% годовых.
5 190 тенге (1,2 МРП) в день.
Почти все штрафы в Казахстане рассчитываются через МРП. Наиболее распространенные штрафы в 2026 году:
Остановка и стоянка в неположенном месте — 21 625 тенге (5 МРП) до 43 250 тенге (10 МРП);
Превышение скорости — 21 625 тенге (5 МРП);
Проезд на красный сигнал светофора — 43 250 тенге (10 МРП);
Несоблюдение знаков и разметки — 12 975 тенге (3 МРП);
Нарушения эксплуатации транспортных средств — 21 625 тенге (5 МРП);
Перевозка пассажиров и грузов с нарушениями — 21 625 тенге (5 МРП);
Нарушения ПДД пешеходами — 8 650 тенге (2 МРП).
Загрязнение мест общественного пользования — 43 250 тенге (10 МРП);
Распитие алкоголя или появление в общественных местах в состоянии опьянения — 21 625 тенге (5 МРП);
Нарушение тишины ночью:
физические лица — 21 625 тенге (5 МРП);
малый бизнес и НКО — 43 250 тенге (10 МРП);
средний бизнес — 64 875 тенге (15 МРП);
крупный бизнес — 216 250 тенге (50 МРП);
Курение в запрещенных местах — 21 625 тенге (5 МРП);
Мелкое хулиганство — 86 500 тенге (20 МРП).
Рост МРП до 4325 тенге в 2026 году повлияет на практически все финансовые обязательства и льготы казахстанцев.
Государственные услуги станут дороже, но социальные выплаты и пособия увеличатся пропорционально;
Штрафы за нарушения ПДД и административные правонарушения вырастут, что может стимулировать граждан к соблюдению правил;
Социальная поддержка семей, военнослужащих и специалистов увеличивается, сохраняя баланс между доходами и расходами.
Таким образом, изменения МРП — это не только рост штрафов, но и повышение социальной защищенности населения.
