Казахстанцы смогут лечиться в частных клиниках за счёт государства

Пациенты, которые не могут получить медицинскую услугу или пройти обследование в государственной клинике, в будущем смогут обращаться в частные медицинские учреждения, а расходы на лечение будут компенсироваться за счёт средств Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) . Обсуждение этой модели сейчас ведётся в Министерстве здравоохранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Health .

Фото: dailymail.co.uk

Дефицит услуг в государственных клиниках

Депутаты Мажилиса недавно направили официальный запрос министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, указывая на рост цен на медицинские услуги и снижение их доступности почти вдвое за последние годы.

По словам депутатов:

Пациенты вынуждены ждать неделями и даже месяцами, чтобы сдать анализы или пройти такие обследования, как КТ , МРТ и другие процедуры.

Из-за этого многие обращаются в частные клиники и оплачивают услуги самостоятельно.

Депутаты предложили решение: если услугу нельзя получить в государственной клинике, направлять пациента в частную с последующей компенсацией через ОСМС.

Ответ Минздрава

В министерстве здравоохранения пояснили: если государственная клиника не сможет оказать услугу в течение 10 дней, пациент имеет право выбрать другую клинику.

"Если пациент находится в реестре поставщиков Фонда, он может выбрать другую клинику для получения необходимой услуги. При формировании направления договор с выбранной клиникой автоматически создаётся в информационной системе", – сообщили в Минздраве.

Также рассматривается вариант направления пациентов в частные клиники с компенсацией расходов из Фонда обязательного медицинского страхования, если услуга недоступна в госучреждении.

Как получить помощь

Если граждане сталкиваются с длительным ожиданием или отсутствием направления, Минздрав рекомендует:

обращаться в контакт-центр Фонда ;

использовать мобильное приложение Qoldau 24/7 для записи и оформления услуг.

Проблемы с записью к специалистам

Ближе к концу месяца многие поликлиники перестают принимать пациентов на приём к узким специалистам и отказываются направлять на УЗИ или анализы.

Часто объясняют это тем, что запись на текущий месяц исчерпана, и просят приходить только в начале следующего месяца.