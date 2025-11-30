Казахстанцы смогут лечиться в частных клиниках за счёт государства

Пациенты, которые не могут получить медицинскую услугу или пройти обследование в государственной клинике, в будущем смогут обращаться в частные медицинские учреждения, а расходы на лечение будут компенсироваться за счёт средств Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Обсуждение этой модели сейчас ведётся в Министерстве здравоохранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Health.
Депутаты Мажилиса недавно направили официальный запрос министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, указывая на рост цен на медицинские услуги и снижение их доступности почти вдвое за последние годы.
По словам депутатов:
Пациенты вынуждены ждать неделями и даже месяцами, чтобы сдать анализы или пройти такие обследования, как КТ, МРТ и другие процедуры.
Из-за этого многие обращаются в частные клиники и оплачивают услуги самостоятельно.
Депутаты предложили решение: если услугу нельзя получить в государственной клинике, направлять пациента в частную с последующей компенсацией через ОСМС.
В министерстве здравоохранения пояснили: если государственная клиника не сможет оказать услугу в течение 10 дней, пациент имеет право выбрать другую клинику.
"Если пациент находится в реестре поставщиков Фонда, он может выбрать другую клинику для получения необходимой услуги. При формировании направления договор с выбранной клиникой автоматически создаётся в информационной системе", – сообщили в Минздраве.
Также рассматривается вариант направления пациентов в частные клиники с компенсацией расходов из Фонда обязательного медицинского страхования, если услуга недоступна в госучреждении.
Если граждане сталкиваются с длительным ожиданием или отсутствием направления, Минздрав рекомендует:
обращаться в контакт-центр Фонда;
использовать мобильное приложение Qoldau 24/7 для записи и оформления услуг.
Ближе к концу месяца многие поликлиники перестают принимать пациентов на приём к узким специалистам и отказываются направлять на УЗИ или анализы.
Часто объясняют это тем, что запись на текущий месяц исчерпана, и просят приходить только в начале следующего месяца.
