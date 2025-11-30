18+
30.11.2025, 10:48

Штрафы по-новому: кто и как может воспользоваться скидкой 50% в Казахстане

Новости Казахстана 0 568

В Казахстане действует специальный механизм, позволяющий оплатить административный штраф только наполовину. Однако воспользоваться льготой можно не во всех случаях и строго в установленные сроки. Журналист Kazinform подробно разобрался, как действует скидка, как правильно считать сроки и что важно учесть перед оплатой, сообщает Lada.kz. 

Фото: azh.kz
Фото: azh.kz

Зачем нужна скидка на штрафы

Механизм сокращенного производства по делам об административных правонарушений был создан для:

  • ускорения рассмотрения простых нарушений;

  • снижения количества споров в судах;

  • уменьшения нагрузки на правоохранительные органы.

Государство предлагает нарушителю компромисс: если факт нарушения признается и штраф оплачивается быстро, можно закрыть дело со скидкой 50%. Для граждан это — возможность сэкономить и закрыть вопрос быстрее, для государства — снижение нагрузки на судебную систему.

Главные условия для получения скидки

Чтобы воспользоваться льготой, нужно выполнить три обязательных условия:

  1. Признание факта нарушения
    Если вы считаете штраф ошибочным, сначала нужно его обжаловать — скидка в этом случае не предоставляется.

  2. Согласие оплатить половину суммы
    Это означает отказ от дальнейших споров по делу.

  3. Отсутствие жалобы
    Если уже подана жалоба, сокращенное производство и, соответственно, скидка 50% не применяются.

Когда скидка не действует

Существуют три основных исключения, когда скидка 50% не применяется:

  1. Иные виды наказаний
    Скидка действует только на штрафы или предупреждения. Если статья КоАП предусматривает другие меры — административный арест, конфискацию, лишение прав, депортацию, общественные работы или приостановление деятельности — воспользоваться льготой нельзя.

    • Например, штраф за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой, но не в случае задержания за алкогольное опьянение, когда назначается лишение прав.

  2. Нарушитель обладает иммунитетом
    Дипломаты, члены их семей, сотрудники международных организаций, судьи и некоторые депутаты подпадают под специальные процедуры. Для них сокращенное производство недоступно, и 50% скидка не предоставляется.

  3. Дело рассматривается налоговыми органами или Нацбанком
    Нарушения в области налогов, таможенных платежей, валютного регулирования, банковского законодательства и страхования рассматриваются отдельными органами и не подпадают под сокращенное производство.

Все эти условия и исключения закреплены в Кодексе РК об административных правонарушениях.

Как считать срок 7 дней для оплаты

Срок оплаты штрафа со скидкой — 7 рабочих дней, с важными нюансами:

  • Отсчет начинается со следующего дня после выписки протокола.

    • Например, если протокол выписан 1 августа, первый день срока — 2 августа, последний — 10 августа.

  • Если нарушение зафиксировано камерами, срок считается с момента внесения штрафа в базу МВД. Обычно это занимает 3–5 часов после фиксации нарушения.

Где проверить и оплатить штраф

Оплата штрафа возможна через несколько каналов:

  1. Сайт ГенпрокуратурыQamqor.gov.kz

  • Раздел «Узнай о своих штрафах». Требуется ИИН, номер удостоверения личности и дата его выдачи.

  • Электронное правительствоEgov.kz

  1. Раздел «Поиск и оплата административных штрафов». Авторизация через ЭЦП, поиск возможен только по своим данным.

  2. Мобильные приложения банков
    Синхронизируются с госуслугами, уведомляют о новых штрафах, автоматически предлагают оплату со скидкой 50% в первые 7 дней.

  3. Кассы и терминалы АО «Казпочта»
    Оплата на расчетный счет № 204106 с указанием номера административного материала.

Дата и момент оплаты

  • Безналичный платеж — момент оплаты считается момент совершения операции.

  • Наличный платеж — момент оплаты считается моментом внесения денег в кассу.

Банки обязаны перечислить средства в бюджет, но для граждан важен сам факт оплаты.

Важные нюансы перед оплатой 50%

  • Скидка доступна только при признании нарушения. После оплаты дело закрывается, и оспорить штраф нельзя.

  • Если есть сомнения в законности постановления, сначала проверяйте материалы дела и при необходимости подавайте жалобу.

  • Не ориентируйтесь только на SMS-уведомления — важна дата фактического вручения документа или появления сведений в базе.

  • Сохраняйте квитанцию об оплате, так как обновление статуса штрафа в системе может занять несколько дней.

0
0
1
