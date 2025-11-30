Штрафы по-новому: кто и как может воспользоваться скидкой 50% в Казахстане

В Казахстане действует специальный механизм, позволяющий оплатить административный штраф только наполовину. Однако воспользоваться льготой можно не во всех случаях и строго в установленные сроки. Журналист Kazinform подробно разобрался, как действует скидка, как правильно считать сроки и что важно учесть перед оплатой, сообщает Lada.kz.
Механизм сокращенного производства по делам об административных правонарушений был создан для:
ускорения рассмотрения простых нарушений;
снижения количества споров в судах;
уменьшения нагрузки на правоохранительные органы.
Государство предлагает нарушителю компромисс: если факт нарушения признается и штраф оплачивается быстро, можно закрыть дело со скидкой 50%. Для граждан это — возможность сэкономить и закрыть вопрос быстрее, для государства — снижение нагрузки на судебную систему.
Чтобы воспользоваться льготой, нужно выполнить три обязательных условия:
Признание факта нарушения
Если вы считаете штраф ошибочным, сначала нужно его обжаловать — скидка в этом случае не предоставляется.
Согласие оплатить половину суммы
Это означает отказ от дальнейших споров по делу.
Отсутствие жалобы
Если уже подана жалоба, сокращенное производство и, соответственно, скидка 50% не применяются.
Существуют три основных исключения, когда скидка 50% не применяется:
Иные виды наказаний
Скидка действует только на штрафы или предупреждения. Если статья КоАП предусматривает другие меры — административный арест, конфискацию, лишение прав, депортацию, общественные работы или приостановление деятельности — воспользоваться льготой нельзя.
Например, штраф за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой, но не в случае задержания за алкогольное опьянение, когда назначается лишение прав.
Нарушитель обладает иммунитетом
Дипломаты, члены их семей, сотрудники международных организаций, судьи и некоторые депутаты подпадают под специальные процедуры. Для них сокращенное производство недоступно, и 50% скидка не предоставляется.
Дело рассматривается налоговыми органами или Нацбанком
Нарушения в области налогов, таможенных платежей, валютного регулирования, банковского законодательства и страхования рассматриваются отдельными органами и не подпадают под сокращенное производство.
Все эти условия и исключения закреплены в Кодексе РК об административных правонарушениях.
Срок оплаты штрафа со скидкой — 7 рабочих дней, с важными нюансами:
Отсчет начинается со следующего дня после выписки протокола.
Например, если протокол выписан 1 августа, первый день срока — 2 августа, последний — 10 августа.
Если нарушение зафиксировано камерами, срок считается с момента внесения штрафа в базу МВД. Обычно это занимает 3–5 часов после фиксации нарушения.
Оплата штрафа возможна через несколько каналов:
Сайт Генпрокуратуры — Qamqor.gov.kz
Раздел «Узнай о своих штрафах». Требуется ИИН, номер удостоверения личности и дата его выдачи.
Электронное правительство — Egov.kz
Раздел «Поиск и оплата административных штрафов». Авторизация через ЭЦП, поиск возможен только по своим данным.
Мобильные приложения банков
Синхронизируются с госуслугами, уведомляют о новых штрафах, автоматически предлагают оплату со скидкой 50% в первые 7 дней.
Кассы и терминалы АО «Казпочта»
Оплата на расчетный счет № 204106 с указанием номера административного материала.
Безналичный платеж — момент оплаты считается момент совершения операции.
Наличный платеж — момент оплаты считается моментом внесения денег в кассу.
Банки обязаны перечислить средства в бюджет, но для граждан важен сам факт оплаты.
Скидка доступна только при признании нарушения. После оплаты дело закрывается, и оспорить штраф нельзя.
Если есть сомнения в законности постановления, сначала проверяйте материалы дела и при необходимости подавайте жалобу.
Не ориентируйтесь только на SMS-уведомления — важна дата фактического вручения документа или появления сведений в базе.
Сохраняйте квитанцию об оплате, так как обновление статуса штрафа в системе может занять несколько дней.
