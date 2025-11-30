Штрафы по-новому: кто и как может воспользоваться скидкой 50% в Казахстане

В Казахстане действует специальный механизм, позволяющий оплатить административный штраф только наполовину. Однако воспользоваться льготой можно не во всех случаях и строго в установленные сроки. Журналист Kazinform подробно разобрался, как действует скидка, как правильно считать сроки и что важно учесть перед оплатой, сообщает Lada.kz.

Зачем нужна скидка на штрафы

Механизм сокращенного производства по делам об административных правонарушений был создан для:

ускорения рассмотрения простых нарушений;

снижения количества споров в судах;

уменьшения нагрузки на правоохранительные органы.

Государство предлагает нарушителю компромисс: если факт нарушения признается и штраф оплачивается быстро, можно закрыть дело со скидкой 50%. Для граждан это — возможность сэкономить и закрыть вопрос быстрее, для государства — снижение нагрузки на судебную систему.

Главные условия для получения скидки

Чтобы воспользоваться льготой, нужно выполнить три обязательных условия:

Признание факта нарушения

Если вы считаете штраф ошибочным, сначала нужно его обжаловать — скидка в этом случае не предоставляется. Согласие оплатить половину суммы

Это означает отказ от дальнейших споров по делу. Отсутствие жалобы

Если уже подана жалоба, сокращенное производство и, соответственно, скидка 50% не применяются.

Когда скидка не действует

Существуют три основных исключения, когда скидка 50% не применяется:

Иные виды наказаний

Скидка действует только на штрафы или предупреждения. Если статья КоАП предусматривает другие меры — административный арест, конфискацию, лишение прав, депортацию, общественные работы или приостановление деятельности — воспользоваться льготой нельзя. Например, штраф за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой, но не в случае задержания за алкогольное опьянение, когда назначается лишение прав. Нарушитель обладает иммунитетом

Дипломаты, члены их семей, сотрудники международных организаций, судьи и некоторые депутаты подпадают под специальные процедуры. Для них сокращенное производство недоступно, и 50% скидка не предоставляется. Дело рассматривается налоговыми органами или Нацбанком

Нарушения в области налогов, таможенных платежей, валютного регулирования, банковского законодательства и страхования рассматриваются отдельными органами и не подпадают под сокращенное производство.

Все эти условия и исключения закреплены в Кодексе РК об административных правонарушениях.

Как считать срок 7 дней для оплаты

Срок оплаты штрафа со скидкой — 7 рабочих дней, с важными нюансами:

Отсчет начинается со следующего дня после выписки протокола. Например, если протокол выписан 1 августа, первый день срока — 2 августа, последний — 10 августа.

Если нарушение зафиксировано камерами, срок считается с момента внесения штрафа в базу МВД. Обычно это занимает 3–5 часов после фиксации нарушения.

Где проверить и оплатить штраф

Оплата штрафа возможна через несколько каналов:

Сайт Генпрокуратуры — Qamqor.gov.kz

Раздел «Узнай о своих штрафах». Требуется ИИН, номер удостоверения личности и дата его выдачи.

Электронное правительство — Egov.kz

Раздел «Поиск и оплата административных штрафов». Авторизация через ЭЦП, поиск возможен только по своим данным. Мобильные приложения банков

Синхронизируются с госуслугами, уведомляют о новых штрафах, автоматически предлагают оплату со скидкой 50% в первые 7 дней. Кассы и терминалы АО «Казпочта»

Оплата на расчетный счет № 204106 с указанием номера административного материала.

Дата и момент оплаты

Безналичный платеж — момент оплаты считается момент совершения операции.

Наличный платеж — момент оплаты считается моментом внесения денег в кассу.

Банки обязаны перечислить средства в бюджет, но для граждан важен сам факт оплаты.

Важные нюансы перед оплатой 50%