Нацбанк Казахстана оставляет базовую ставку без изменений до середины 2026 года

Национальный банк Казахстана сообщил, что не планирует снижать базовую ставку до лета 2026 года. Несмотря на сохранение текущего уровня в конце 2025 года, регулятор не исключает возможного повышения ставки в будущем, если сохранятся риски инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Причины сохранения базовой ставки

Глава Национального банка Тимур Сулейменов пояснил, что ранее принятое решение о повышении ставки, вместе с мерами правительства по корректировке тарифов на коммунальные услуги, позволило удержать ставку на текущем уровне.

"Риски инфляции остаются высокими. Снижение инфляции возможно только при ее стабильном замедлении в течение продолжительного времени", — отметил Сулейменов на брифинге.

Другими словами, даже при стабилизации тарифов и налоговых реформ, инфляционное давление на экономику Казахстана сохраняется, что ограничивает возможности для снижения стоимости заимствований.

На что будет обращать внимание регулятор

Нацбанк продолжит оценивать несколько ключевых факторов для будущих решений по базовой ставке:

Темпы замедления инфляции — насколько быстро снижается общий уровень цен в экономике.

Реакцию внутреннего спроса — как потребители и бизнес адаптируются к текущим ценам и ставкам.

Эффективность совместных мер с Правительством — влияние тарифных и налоговых реформ на замедление инфляции.

Сулейменов подчеркнул, что только при убедительных признаках устойчивого тренда на снижение инфляции может рассматриваться возможность снижения ставки.

Возможность ужесточения условий

На данный момент Национальный банк не видит условий для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года. Регулятор учитывает следующие факторы:

Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Динамику базовой инфляции.

Отложенное влияние тарифных и налоговых реформ.

"В случае отсутствия устойчивого замедления инфляции не исключается возможность ужесточения денежно-кредитных условий", — предупредил глава Нацбанка.

То есть, при росте цен и усилении инфляционного давления, ставки могут быть увеличены, чтобы сдержать инфляцию и стабилизировать экономику.

Дата следующего решения

Следующее плановое решение по базовой ставке будет объявлено 23 января 2026 года в 12:00 по времени Астаны. Именно тогда станет ясно, сохранит ли Нацбанк текущий уровень ставки или примет новые меры по регулированию денежно-кредитной политики.