18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.11.2025, 11:44

Нацбанк Казахстана оставляет базовую ставку без изменений до середины 2026 года

Новости Казахстана 0 607

Национальный банк Казахстана сообщил, что не планирует снижать базовую ставку до лета 2026 года. Несмотря на сохранение текущего уровня в конце 2025 года, регулятор не исключает возможного повышения ставки в будущем, если сохранятся риски инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Причины сохранения базовой ставки

Глава Национального банка Тимур Сулейменов пояснил, что ранее принятое решение о повышении ставки, вместе с мерами правительства по корректировке тарифов на коммунальные услуги, позволило удержать ставку на текущем уровне.

"Риски инфляции остаются высокими. Снижение инфляции возможно только при ее стабильном замедлении в течение продолжительного времени", — отметил Сулейменов на брифинге.

Другими словами, даже при стабилизации тарифов и налоговых реформ, инфляционное давление на экономику Казахстана сохраняется, что ограничивает возможности для снижения стоимости заимствований.

На что будет обращать внимание регулятор

Нацбанк продолжит оценивать несколько ключевых факторов для будущих решений по базовой ставке:

  • Темпы замедления инфляции — насколько быстро снижается общий уровень цен в экономике.

  • Реакцию внутреннего спроса — как потребители и бизнес адаптируются к текущим ценам и ставкам.

  • Эффективность совместных мер с Правительством — влияние тарифных и налоговых реформ на замедление инфляции.

Сулейменов подчеркнул, что только при убедительных признаках устойчивого тренда на снижение инфляции может рассматриваться возможность снижения ставки.

Возможность ужесточения условий

На данный момент Национальный банк не видит условий для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года. Регулятор учитывает следующие факторы:

  • Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса.

  • Динамику базовой инфляции.

  • Отложенное влияние тарифных и налоговых реформ.

"В случае отсутствия устойчивого замедления инфляции не исключается возможность ужесточения денежно-кредитных условий", — предупредил глава Нацбанка.

То есть, при росте цен и усилении инфляционного давления, ставки могут быть увеличены, чтобы сдержать инфляцию и стабилизировать экономику.

Дата следующего решения

Следующее плановое решение по базовой ставке будет объявлено 23 января 2026 года в 12:00 по времени Астаны. Именно тогда станет ясно, сохранит ли Нацбанк текущий уровень ставки или примет новые меры по регулированию денежно-кредитной политики.

3
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь