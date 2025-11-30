Самые прибыльные банки Казахстана и драматичные перемены: кто вернулся в топ и удивил всех

По данным Национального банка, в Казахстане банки продолжают уверенно наращивать прибыль: за десять месяцев 2025 года их общий доход достиг 2,3 трлн тенге . Эксперты отмечают, что большинство финансовых организаций демонстрируют стабильный рост и сохраняют высокую динамику развития, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Эксперты отмечают, что октябрь стал месяцем возвращения к привычному составу топ-5 прибыльных банков, который почти весь год демонстрировал стабильность.

Топ-5 самых прибыльных банков в октябре

В октябрьском рейтинге по чистой прибыли лидерами стали:

Halyk Bank – 84,5 млрд тенге за месяц, всего с начала года 812 млрд тенге;

Kaspi Bank – 51 млрд тенге в октябре, 474 млрд тенге с начала года;

Alatau City Bank – 20,9 млрд тенге, суммарно 120 млрд тенге;

Банк ЦентрКредит (БЦК) – 16 млрд тенге, всего 213 млрд тенге;

ForteBank – 13,5 млрд тенге, 153 млрд тенге за год.

Ключевое событие октября – восстановление Alatau City Bank, который, после убытка в сентябре (–27,6 млрд тенге), сумел вернуться на третье место в топе с прибылью почти 21 млрд тенге.

Динамика роста и падения лидеров

Halyk Bank увеличил прибыль на 9,5 млрд тенге по сравнению с сентябрем.

Kaspi Bank прибавил всего 1 млрд тенге, но сохранил вторую позицию.

БЦК почти не изменил показатель прибыли, удержав четвертую строчку.

ForteBank снизил темпы роста с 18,7 млрд тенге до 13,5 млрд тенге, что привело к падению с третьей на пятую позицию.

Банки за пределами топ-5

Отбасы банк вернулся на шестое место с прибылью 7,4 млрд тенге за месяц (93,5 млрд с начала года).

Freedom Bank заработал 7 млрд тенге.

Ситибанк Казахстан – 6,6 млрд тенге, всего 67,5 млрд тенге с начала года.

Замыкают десятку: Bank RBK (5,4 млрд) и Банк ВТБ (3,6 млрд).

Банки с убытками в октябре

Сразу четыре кредитные организации закончили месяц с отрицательным результатом:

BNK Commercial Bank – –203 млн тенге;

Zaman Bank (исламский банк) – –337 млн тенге;

Шинхан Банк Казахстан – –624 млн тенге;

KMF Банк – –891,4 млн тенге.

Аналитики отмечают, что для этих банков октябрь стал периодом коррекции и необходимости пересмотра стратегии.