18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.11.2025, 13:50

Самые прибыльные банки Казахстана и драматичные перемены: кто вернулся в топ и удивил всех

Новости Казахстана 0 678

По данным Национального банка, в Казахстане банки продолжают уверенно наращивать прибыль: за десять месяцев 2025 года их общий доход достиг 2,3 трлн тенге. Эксперты отмечают, что большинство финансовых организаций демонстрируют стабильный рост и сохраняют высокую динамику развития, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Эксперты отмечают, что октябрь стал месяцем возвращения к привычному составу топ-5 прибыльных банков, который почти весь год демонстрировал стабильность.

Топ-5 самых прибыльных банков в октябре

В октябрьском рейтинге по чистой прибыли лидерами стали:

  • Halyk Bank – 84,5 млрд тенге за месяц, всего с начала года 812 млрд тенге;

  • Kaspi Bank – 51 млрд тенге в октябре, 474 млрд тенге с начала года;

  • Alatau City Bank – 20,9 млрд тенге, суммарно 120 млрд тенге;

  • Банк ЦентрКредит (БЦК) – 16 млрд тенге, всего 213 млрд тенге;

  • ForteBank – 13,5 млрд тенге, 153 млрд тенге за год.

Ключевое событие октября – восстановление Alatau City Bank, который, после убытка в сентябре (–27,6 млрд тенге), сумел вернуться на третье место в топе с прибылью почти 21 млрд тенге.

Динамика роста и падения лидеров

  • Halyk Bank увеличил прибыль на 9,5 млрд тенге по сравнению с сентябрем.

  • Kaspi Bank прибавил всего 1 млрд тенге, но сохранил вторую позицию.

  • БЦК почти не изменил показатель прибыли, удержав четвертую строчку.

  • ForteBank снизил темпы роста с 18,7 млрд тенге до 13,5 млрд тенге, что привело к падению с третьей на пятую позицию.

Банки за пределами топ-5

  • Отбасы банк вернулся на шестое место с прибылью 7,4 млрд тенге за месяц (93,5 млрд с начала года).

  • Freedom Bank заработал 7 млрд тенге.

  • Ситибанк Казахстан – 6,6 млрд тенге, всего 67,5 млрд тенге с начала года.

  • Замыкают десятку: Bank RBK (5,4 млрд) и Банк ВТБ (3,6 млрд).

Банки с убытками в октябре

Сразу четыре кредитные организации закончили месяц с отрицательным результатом:

  • BNK Commercial Bank – –203 млн тенге;

  • Zaman Bank (исламский банк) – –337 млн тенге;

  • Шинхан Банк Казахстан – –624 млн тенге;

  • KMF Банк – –891,4 млн тенге.

Аналитики отмечают, что для этих банков октябрь стал периодом коррекции и необходимости пересмотра стратегии.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь