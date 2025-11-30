18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.11.2025, 15:19

Отсутствие снега не спасет: с 1 декабря за неправильные шины казахстанцы будут платить штраф до 86 000 тенге

Новости Казахстана

С 1 декабря в Казахстане официально стартует сезон зимних шин. Водителей предупреждают: летняя резина в мороз превращается в ДТП, а нарушение правил может обойтись в копеечку — вплоть до 20 минимальных расчетных показателей (МРП), сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube

Почему переобувка обязательна

Затянувшаяся осень и отсутствие снега не являются оправданием для отсрочки замены шин. Летняя резина при отрицательных температурах теряет эластичность, ухудшается сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, что повышает риск аварий.

Документом устанавливается, что в течение всех зимних месяцев, независимо от погоды за окном, на автомобилях обязаны стоять шипованные колёса либо шины с маркировкой в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри неё, а также знаками «М+S», «M&S», «M S» (сокращение Mud and Snow — «грязь и снег»), в народе называемые липучкой. При этом установлены зимние покрышки должны быть на все четыре колеса, а не только на одну ось. ПДД запрещается также ставить на одну ось резину разных типов, размеров, с разным протектором, шипованную и нешипованную. Минимальная глубина протектора для зимних шин — 4 мм. Всё, что меньше, — уже несоответствие.

Размеры штрафов за несезонные шины

  • Первое нарушение: 5 МРП, что составляет 19 660 тенге до конца 2025 года и 21 625 тенге — с января 2026 года.

  • Повторное нарушение в течение года: 20 МРП, что составляет с 1 января 2026 года — 86 500 тенге.

Штрафы фиксируются Кодексом РК об административных правонарушениях и строго контролируются дорожной полицией.

Стандарты зимних шин

Согласно Техническому регламенту «О безопасности колёсных транспортных средств»:

  • Минимальная высота протектора:

    • летние шины — 1,6 мм

    • зимние шины — 4 мм

  • Обязательная маркировка: горная вершина с тремя пиками и снежинкой, а также «M+S», «M&S» или «M S».

  • Всесезонные шины допускаются зимой только при наличии этих обозначений.

Советы водителям

  • Не откладывайте замену шин: даже на сухом асфальте летняя резина становится скользкой.

  • Проверяйте маркировку и протектор перед покупкой.

  • Планируйте замену заранее — сервисные центры в декабре загружены.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Кормушка открывается
30.11.2025, 12:37
