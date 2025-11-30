Политический обозреватель Газиз Абишев прокомментировал реакцию украинских СМИ на протест Казахстана после удара по причалам Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийска. Эксперт назвал публикации украинских медиа попыткой оказать давление на Астану и заставить страну мириться с ущербом для своей экспортной инфраструктуры, сообщает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК)

Украинские СМИ и давление на Казахстан

По словам Абишева, украинские медиа стремятся "сократить число дружелюбно настроенных к Украине стран".

Он отметил, что после осознанного удара украинских военных по причалам КТК, через которые осуществляется перевалка казахской нефти, власти Казахстана ограничились сдержанным протестом.

"Украинские СМИ выдали дерзкий памфлет — по сути, предлагают Казахстану молча терпеть удары по своей экспортной инфраструктуре, от которой зависит развитие экономики и жизнь простых казахов. При этом им одновременно предлагается разорвать экономические отношения с Россией, на которые тоже завязано многое", — подчеркнул эксперт.

Казахстан занимает нейтральную и дипломатичную позицию

Абишев напомнил, что Казахстан не поддерживает войну в Украине и всегда призывает к прекращению огня и дипломатическому урегулированию конфликта.

Президент Касым-Жомарт Токаев поддерживает постоянный контакт с Владимиром Зеленским и участвует в многосторонней системе переговоров с Россией, США, Европой и Китаем для поиска оптимальной формулы мира.

Эксперт подчеркнул, что Астана признаёт территориальную целостность Украины, не оказывает военной помощи сторонам конфликта и судит своих граждан, участвующих в боевых действиях.

Соблюдение международных санкций и гибкая политика

Казахстан не нарушает западные санкции, а европейские и американские инспекторы имеют возможность наблюдать за процессами, отмечает Абишев.

"Любой здравомыслящий человек, посмотрев на карту, поймёт, в какой стратегической ситуации находится Казахстан. США и Европа это понимают и оценивают гибкую политику Астаны, направленную на долгосрочную устойчивость государства и сохранение жизни простых казахов", — пишет обозреватель.

Он добавил, что казахстанская элита действует на перспективу, оберегая своих граждан и национальный проект, что заслуживает уважения.

КТК и значение для экономики Казахстана

Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трёх крупнейших казахстанских месторождений — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Через КТК экспортируется около 80% казахской нефти.

Около 20% акций КТК принадлежит Казахстану, остальные доли распределены между Россией, США и рядом европейских компаний.