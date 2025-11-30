18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.11.2025, 17:31

10 казахстанцев умерли от СПИДа: врачи бьют тревогу из-за отказов лечиться от ВИЧ

Новости Казахстана 0 345

И.о. директора столичного Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Денис Панченко представил свежие данные о ситуации с ВИЧ в Казахстане. По его словам, за десять месяцев текущего года в стране отмечается заметное снижение выявляемости инфекции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Заболеваемость ВИЧ снизилась на 14,4%

По информации Панченко, количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции продолжает уменьшаться по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Он уточнил, что показатель заболеваемости составил 20 случаев на 100 тысяч населения, что на 14,4% ниже, чем годом ранее.

Современное лечение позволяет жить полноценной жизнью

Специалист отметил, что полностью победить вирус пока невозможно, однако медицина располагает эффективными методами контроля заболевания.

Антиретровирусная терапия (АРВ-терапия), по его словам, позволяет человеку сохранять трудоспособность и качество жизни. Лечение назначается сразу после подтверждения диагноза — вне зависимости от стадии болезни, включая беременных пациенток.

В Казахстане такие препараты предоставляются бесплатно, а анализы на ВИЧ входят в гарантированный объем медицинской помощи и доступны как в Центрах по ВИЧ, так и в организациях ПМСП по месту прикрепления.

Почему пациенты отказываются от терапии

При этом, подчеркнул врач, часть граждан сознательно игнорируют лечение. Некоторые перестают наблюдаться у врачей, подписывают отказы и возвращаются к специалистам только тогда, когда болезнь переходит в тяжелую стадию и приближается к СПИДу.

В таких ситуациях АРВ-терапия помогает не всем — время бывает упущено.

За 2025 год зафиксированы 10 смертей от СПИДа

По словам Панченко, с начала года в Казахстане зарегистрировано 10 случаев смерти от СПИДа. Медики подчеркивают: своевременная диагностика и непрерывное лечение остаются ключевыми условиями для предотвращения таких трагедий.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь