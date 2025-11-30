10 казахстанцев умерли от СПИДа: врачи бьют тревогу из-за отказов лечиться от ВИЧ

И.о. директора столичного Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Денис Панченко представил свежие данные о ситуации с ВИЧ в Казахстане. По его словам, за десять месяцев текущего года в стране отмечается заметное снижение выявляемости инфекции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

Заболеваемость ВИЧ снизилась на 14,4%

По информации Панченко, количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции продолжает уменьшаться по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Он уточнил, что показатель заболеваемости составил 20 случаев на 100 тысяч населения, что на 14,4% ниже, чем годом ранее.

Современное лечение позволяет жить полноценной жизнью

Специалист отметил, что полностью победить вирус пока невозможно, однако медицина располагает эффективными методами контроля заболевания.

Антиретровирусная терапия (АРВ-терапия), по его словам, позволяет человеку сохранять трудоспособность и качество жизни. Лечение назначается сразу после подтверждения диагноза — вне зависимости от стадии болезни, включая беременных пациенток.

В Казахстане такие препараты предоставляются бесплатно, а анализы на ВИЧ входят в гарантированный объем медицинской помощи и доступны как в Центрах по ВИЧ, так и в организациях ПМСП по месту прикрепления.

Почему пациенты отказываются от терапии

При этом, подчеркнул врач, часть граждан сознательно игнорируют лечение. Некоторые перестают наблюдаться у врачей, подписывают отказы и возвращаются к специалистам только тогда, когда болезнь переходит в тяжелую стадию и приближается к СПИДу.

В таких ситуациях АРВ-терапия помогает не всем — время бывает упущено.

За 2025 год зафиксированы 10 смертей от СПИДа

По словам Панченко, с начала года в Казахстане зарегистрировано 10 случаев смерти от СПИДа. Медики подчеркивают: своевременная диагностика и непрерывное лечение остаются ключевыми условиями для предотвращения таких трагедий.