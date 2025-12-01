18+
30.11.2025, 20:19

Все данные об автомобилях казахстанцев теперь автоматически будут передавать в налоговую - ежедневно

Новости Казахстана 0 363

Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства, Министерство транспорта и Министерство внутренних дел Казахстана совместным приказом утвердили новые Правила взаимодействия органов госдоходов с уполномоченными государственными органами, которые ведут учет и регистрацию транспортных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новые правила передачи сведений о транспорте

Согласно утвержденным правилам, данные о транспортных средствах, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам, будут обязательно передаваться в органы государственных доходов. В частности, речь идет о взаимодействии с:

  • Министерством сельского хозяйства;

  • Министерством внутренних дел;

  • Министерством транспорта Республики Казахстан.

Ежедневная онлайн-передача информации

Передача сведений будет осуществляться ежедневно в онлайн-режиме через информационную систему “Smart Data Finance”. Такой формат позволит обеспечить актуальность данных и оперативное взаимодействие между госорганами.

В случаях, если интеграция информационных систем невозможна, сведения можно будет направлять в электронном виде на официальный адрес: kgd.kancelyarya@kgd.gov.kz. В этом случае данные должны быть предоставлены не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Защита конфиденциальной информации

Особое внимание уделено соблюдению законодательства о защите информации. Орган госдоходов и уполномоченные органы при получении сведений обязаны:

  • Обеспечивать неразглашение информации, составляющей налоговую и иную охраняемую законом тайну;

  • Предотвращать утечку данных, связанных с налоговыми обязательствами и регистрацией транспортных средств.

Зачем это нужно

По мнению экспертов, новые правила направлены на упрощение обмена данными между госструктурами и повышение прозрачности учета транспортных средств. Это особенно важно в сфере грузоперевозок, где контроль над движением фур и грузовых машин на границе играет ключевую роль для соблюдения налогового и транспортного законодательства.

