Украина ответила на протест Казахстана после атак на инфраструктуру КТК

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на протест МИД Казахстана, связанный с атакой на объект перекачки казахстанской нефти в Новороссийске, сообщает Lada.kz со ссылкой на МИД.
Георгий Тихий подчеркнул, что Украина учла обеспокоенность Казахстана в отношении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Он отметил:
Действия украинской стороны не направлены против Казахстана или других третьих стран.
Все операции Украины сосредоточены на отражении российской агрессии, ссылаясь на статью 51 Устава ООН, гарантирующую право на самооборону.
В рамках стратегически обоснованных оборонных операций силы обороны Украины ослабляют военно-промышленный потенциал России, лишая её возможностей для ведения захватнической войны.
«Украина наносит ответные удары по объектам агрессора», — подчеркнул представитель МИД.
Тихий добавил, что источником угроз безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия.
Он обратил внимание на отсутствие осуждения Казахстаном российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины, включая:
жилые дома,
гражданскую инфраструктуру,
энергетическую систему страны, в том числе подстанции украинских АЭС.
Тихий напомнил, что всего два дня назад Россия провела девятичасовую комбинированную ракетно-дроновую атаку, в результате которой пострадали тысячи гражданских людей, а без света остались как минимум 500 тысяч жителей Киева и более 100 тысяч жителей Киевской области.
Украинская сторона призвала все государства приложить усилия для принуждения России к скорейшему прекращению войны против Украины и её народа.
В завершение Тихий отметил неизменное уважение к казахскому народу и подтвердил намерение развивать дружественные и прагматичные отношения, соответствующие исторически прочным связям между странами.
29 ноября: выносное причальное устройство (ВПУ), через которое перекачивается казахстанская нефть, было значительно повреждено после атаки беспилотных судов. Правительство Казахстана взяло ситуацию под особый контроль.
Менее недели назад: беспилотники атаковали административное здание морского терминала КТК.
30 ноября: МИД Казахстана официально выразил протест Украине в связи с атакой на объект КТК.
