Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
01.12.2025, 06:34

Украина ответила на протест Казахстана после атак на инфраструктуру КТК

Новости Казахстана 0 1 678

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на протест МИД Казахстана, связанный с атакой на объект перекачки казахстанской нефти в Новороссийске, сообщает Lada.kz со ссылкой на МИД.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Киев утверждает: действия направлены против агрессора, а не Казахстана

Георгий Тихий подчеркнул, что Украина учла обеспокоенность Казахстана в отношении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Он отметил:

  • Действия украинской стороны не направлены против Казахстана или других третьих стран.

  • Все операции Украины сосредоточены на отражении российской агрессии, ссылаясь на статью 51 Устава ООН, гарантирующую право на самооборону.

  • В рамках стратегически обоснованных оборонных операций силы обороны Украины ослабляют военно-промышленный потенциал России, лишая её возможностей для ведения захватнической войны.

«Украина наносит ответные удары по объектам агрессора», — подчеркнул представитель МИД.

Россия названа единственным источником нестабильности

Тихий добавил, что источником угроз безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия.

Он обратил внимание на отсутствие осуждения Казахстаном российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины, включая:

  • жилые дома,

  • гражданскую инфраструктуру,

  • энергетическую систему страны, в том числе подстанции украинских АЭС.

Тихий напомнил, что всего два дня назад Россия провела девятичасовую комбинированную ракетно-дроновую атаку, в результате которой пострадали тысячи гражданских людей, а без света остались как минимум 500 тысяч жителей Киева и более 100 тысяч жителей Киевской области.

Призыв к прекращению агрессии

Украинская сторона призвала все государства приложить усилия для принуждения России к скорейшему прекращению войны против Украины и её народа.

Подтверждение дружеских намерений к Казахстану

В завершение Тихий отметил неизменное уважение к казахскому народу и подтвердил намерение развивать дружественные и прагматичные отношения, соответствующие исторически прочным связям между странами.

Хронология атак на объекты КТК

  • 29 ноября: выносное причальное устройство (ВПУ), через которое перекачивается казахстанская нефть, было значительно повреждено после атаки беспилотных судов. Правительство Казахстана взяло ситуацию под особый контроль.

  • Менее недели назад: беспилотники атаковали административное здание морского терминала КТК.

  • 30 ноября: МИД Казахстана официально выразил протест Украине в связи с атакой на объект КТК.

