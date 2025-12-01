Украина ответила на протест Казахстана после атак на инфраструктуру КТК

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на протест МИД Казахстана, связанный с атакой на объект перекачки казахстанской нефти в Новороссийске, сообщает Lada.kz со ссылкой на МИД .

Фото: кадр YouTube

Киев утверждает: действия направлены против агрессора, а не Казахстана

Георгий Тихий подчеркнул, что Украина учла обеспокоенность Казахстана в отношении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Он отметил:

Действия украинской стороны не направлены против Казахстана или других третьих стран .

Все операции Украины сосредоточены на отражении российской агрессии , ссылаясь на статью 51 Устава ООН, гарантирующую право на самооборону.

В рамках стратегически обоснованных оборонных операций силы обороны Украины ослабляют военно-промышленный потенциал России, лишая её возможностей для ведения захватнической войны.

«Украина наносит ответные удары по объектам агрессора», — подчеркнул представитель МИД.

Россия названа единственным источником нестабильности

Тихий добавил, что источником угроз безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия.

Он обратил внимание на отсутствие осуждения Казахстаном российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины, включая:

жилые дома,

гражданскую инфраструктуру,

энергетическую систему страны, в том числе подстанции украинских АЭС.

Тихий напомнил, что всего два дня назад Россия провела девятичасовую комбинированную ракетно-дроновую атаку, в результате которой пострадали тысячи гражданских людей, а без света остались как минимум 500 тысяч жителей Киева и более 100 тысяч жителей Киевской области.

Призыв к прекращению агрессии

Украинская сторона призвала все государства приложить усилия для принуждения России к скорейшему прекращению войны против Украины и её народа.

Подтверждение дружеских намерений к Казахстану

В завершение Тихий отметил неизменное уважение к казахскому народу и подтвердил намерение развивать дружественные и прагматичные отношения, соответствующие исторически прочным связям между странами.

Хронология атак на объекты КТК