Граждане Китая задержаны в аэропорту при попытке вывоза новорожденных из Казахстана

В Алматы произошёл инцидент, связанный с попыткой незаконного вывоза детей, рожденных суррогатными матерями. Полиция задержала иностранных граждан и начала уголовное расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: vzsar.ru

Что случилось в аэропорту

11 ноября в международном аэропорту Алматы сотрудники правоохранительных органов остановили две семейные пары из Китая, пытавшиеся покинуть страну с младенцами, рожденными суррогатными матерями.

По информации источника Tengrinews.kz, у задержанных были при себе документы на детей. Однако вылет им оказался недоступен — иностранцев задержали до выяснения всех обстоятельств.

Реакция полиции Алматы

В ответ на официальный запрос редакции департамент полиции Алматы подтвердил факт задержания граждан Китая.

"По данному факту следственным управлением ДП Алматы расследуется уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РК — 'Торговля несовершеннолетними'. В настоящее время ведётся следствие", — отметили в полиции.

Что это означает

Задержание иностранных граждан связано с усилением контроля за вывозом детей из страны, особенно в случаях, когда речь идёт о суррогатном материнстве. Данное дело поднимает вопросы о законности суррогатного бизнеса и необходимости строгого соблюдения законодательства Казахстана о защите прав детей.